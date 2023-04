Des Paniers du printemps remplis de bonheur chez la Fondation Rock Guertin

Récolter assez de denrées pour répondre à la grande demande n'aura pas été facile, mais la Fondation Rock-Guertin a une fois de plus relevé le défi. Samedi matin, de nombreux véhicules faisaient la file en attente d'un Panier de printemps. Une aide maintenant essentielle pour davantage de familles de Sherbrooke.

Cette année, ce sont près de 1115 familles qui ont reçu quelques boîtes de nourriture d'une valeur de 230 $.

J'ai eu une perte d'emploi aussi et je me suis occupée de mon père malade. Donc les fins de mois sont difficiles. J'ai un enfant aussi. On peut dire qu'on a goûté à la famine un peu, mentionne une bénéficiaire. C'est très touchant et je suis très contente d'être ici.

Quatre mois seulement après avoir préparé 2700 paniers de Noël, l'opération printanière représente un défi énorme pour la Fondation Rock Guertin.

« Un défi à cause du nombre, mais aussi au niveau approvisionnement qui était très difficile, mais grâce à nos bénévoles fidèles et toujours au rendez-vous, ça donne une journée à succès aujourd'hui. » — Une citation de président de la Fondation Rock Guertin, Sylvain Guertin

La fondation peut compter sur l'aide de bénévoles, comme Christiane Mercier, qui est impliquée depuis maintenant 15 ans. J'aime le contact avec les gens, j'aime aider les autres. On est une belle gang. On est pratiquement une petite famille, mentionne cette dernière. Je ne me passerais pas de la fondation. Je l'ai tatouée sur le cœur depuis des années.

Ce sont près de 1115 familles qui ont reçu des denrées, soit une augmentation de 35 % par rapport à l'année dernière. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

C’est également le cas de la famille Grégoire. J'ai trois enfants sur mes quatre, ici aujourd'hui. Ma femme est présente. C'est simplement de redonner la chance qu'on a à la communauté, mentionne le bénévole Jean-François Grégoire. Mon plus beau rêve, c'est qu'on ait plus de raison d'être, que tout le monde soit capable de manger à sa faim.

Plusieurs jeunes bénévoles sont également prêts à prendre la relève. J'aime aider les personnes dans le besoin. Ça me fait plaisir de les aider , raconte une jeune femme. Cette dernière a été surprise de constater le nombre de voitures qui faisaient la file pour obtenir un panier, samedi.

Il s'agit d'une période difficile qui frappe même ceux et celles qui travaillent. Ce qui est très difficile, c'est que les loyers sont rendus très très dispendieux et on peut de moins en moins se nourrir , explique une bénéficiaire.

Ça n'ira pas en diminuant et ce que vous entendez à la télévision au niveau des besoins d'approvisionnement et des coûts , on l'a ressenti nous autres aussi très fortement.

Samedi aura été une journée de grand bonheur pour des familles démunies et de grande satisfaction pour les bénévoles de la Fondation Rock Guertin.

D’après le reportage de Jean Arel