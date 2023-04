Un hôtel d’Halifax transformé en clinique médicale et refuge pour personnes sans-abri

Un hôtel dans la municipalité régionale d’Halifax est transformé en refuge pour personnes sans-abri et sera doté d’une clinique médicale, a fait savoir vendredi le gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

L’hôtel DoubleTree by Hilton, qui est situé sur la route Wyse, à Dartmouth, héberge déjà des personnes sans-abri en vertu d’un accord avec la province qui se termine ce mois-ci.

Le gouvernement progressiste-conservateur annonce maintenant la location des 190 chambres du DoubleTree, du 1er mai 2023 au 24 mars 2024.

Sur les lieux, on ouvrira une clinique médicale.

Elle sera destinée non seulement aux clients du refuge, mais aussi aux membres de la communauté qui seront référés par la régie provinciale de la santé parce qu’ils ont besoin de soins infirmiers.

Ce type de clinique serait la première en son genre au Canada atlantique , affirme le gouvernement.

La province estime qu’elle contribuera à réduire les visites aux urgences et aux cliniques sans rendez-vous, et permettra de réduire la durée des hospitalisations pour les individus en situation d’itinérance.

Quand les patients se portent assez bien pour obtenir leur congé de l’hôpital, ils ont souvent besoin d’un peu de temps pour récupérer à la maison ou avec un proche. Jusqu’ici, les personnes qui sont sans-abri n’avaient pas cette option et devaient rester à l’hôpital , a déclaré la ministre provinciale de la Santé, Michelle Thompson, dans un communiqué, vendredi.

Ce nouveau modèle fait en sorte que certains des Néo-Écossais les plus vulnérables vont recevoir les soins dont ils ont besoin dans un endroit mieux équipé pour répondre à leurs besoins , ajoute-t-elle.

Financement et budget

Les membres de notre communauté ont besoin d’aide maintenant , déclare dans le même communiqué la ministre des Services communautaires, Karla MacFarlane. Elle affirme que le gouvernement pense différemment et innove en mettant sur pied cette initiative.

Elle coûtera 14 millions de dollars à la province, c’est-à-dire 10 millions pour la location de l’hôtel pendant 11 mois et 3,85 millions pour les services que l’on y retrouvera.

La clinique sera ouverte sept jours par semaine. Plusieurs autres professionnels de la santé seront sur les lieux pour soutenir les résidents et les aider à réussir une transition entre le refuge et un autre type de logement plus indépendant.

Un budget opérationnel de 2,5 millions de dollars provient du ministère des Services communautaires. Le ministère de la Santé finance la clinique à hauteur de 1 million de dollars. Enfin, le ministère des Aînés et des Soins de longue durée consacre 350 000 dollars.

Qu’arrive-t-il aux travailleurs de l’hôtel?

Ce DoubleTree appartient au groupe Manga Hotels, basé à Toronto. C’est donc à cette entreprise que le gouvernement néo-écossais loue l’édifice.

L’hôtel emploie environ 80 personnes membres du syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce ( TUAC Canada).

Ceux-ci ont récemment exprimé de sérieuses inquiétudes quant à leur avenir. Dans une entrevue au réseau CTV  (Nouvelle fenêtre) plus tôt ce mois-ci, un représentant syndical expliquait que la convention collective stipulait que les travailleurs ont droit à un dédommagement si l’hôtel ferme ses portes, mais que la transition vers un autre type d’établissement pouvait signifier qu’ils ne seraient pas éligibles à cette aide.