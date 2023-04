Rouyn-Noranda va soutenir financièrement des projets culturels

L'appel est ouvert aux organismes à but non lucratif, les institutions d’enseignement, les services de garde et les organismes culturels amateurs ou professionnels.

Les projets soumis doivent être diffusés au plus tard en mars 2024.

Le Programme de soutien financier aux projets culturels est mis en place grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Rouyn-Noranda dans le cadre de l’Entente de développement culturel 2022-2023, indique la municipalité.

Le programme comporte deux volets, dont le régulier et le volet touchant l’éducation et la lutte contre l’exclusion culturelle.

À noter que l’aide financière accordée ne couvre pas la totalité du coût du projet puisque le montant maximal ne dépasse pas 4 000 $ par volet pour chacun des projets sélectionnés.

La date limite de dépôt est le 15 juin 2023.