Toronto pourrait arrêter son projet pilote de poules urbaines

Des cas ont déjà été repérés par le service dans la grande région de Toronto. La Ville de Mississauga a aussi rapporté des cas confirmés au début avril.

L’ancienne conseillère municipale Sarah Doucette a des poules sur sa propriété de Swansea depuis quatre ans.

Elles produisent de superbes œufs tous les jours, elles produisent aussi du compost pour mes légumes, et ce sont des compagnons. Voir que le programme pourrait être mis sur pause indéfiniment, c’est vraiment triste , regrette-t-il.

Le programme UrbanHensTO a été lancé en mars 2018 après des années de pourparlers au conseil municipal. Ce dernier permet aux résidents de quatre quartiers de Toronto d’avoir jusqu’à quatre poules, mais pas de coq, dans un poulailler dans leur jardin.

Pour l’heure, 80 foyers sont inscrits à ce programme. Le programme devait à l’origine s’arrêter en 2021, mais il a été prolongé.

En plus des inquiétudes concernant la grippe aviaire, les employés de la Ville précisent que continuer ce programme et l’étendre au reste de la ville coûterait trop cher à la mairie. Le rapport sur la question sera étudié par le Comité de développement économique et communautaire le 25 avril.

La directrice du Service animalier de Toronto, Esther Attard, explique qu’aucun employé supplémentaire n’a été embauché pour superviser ce projet pilote.

Nous aurions besoin de personnel supplémentaire pour gérer ce programme correctement tandis qu’il s’agrandit. S’il devient permanent, alors nous aurons besoin de ressources spécifiques pour le maintenir , explique-t-elle.

Elle ajoute que cela comprendrait du personnel pour inspecter les propriétés et s’assurer qu'elles sont correctement incluses dans les bons zonages et qu’elles respectent les conditions imposées par la Ville.

Une hausse des cas de grippe aviaire qui inquiète

Le professeur en immunologie aviaire à l’école vétérinaire de l’Université de Guelph, Shayan Sharif, confirme que le risque de contamination par la grippe aviaire reste élevé. Il ajoute que les poules domestiques peuvent aussi transmettre le virus à d’autres animaux, notamment les autres animaux domestiques.

Sur environ les deux derniers mois, on en est venu à réaliser que le virus à commencer à se propager chez les mammifères. Les renards, les mouffettes, les ratons laveurs, entre autres, attrapent le virus. Et récemment, on a vu des cas de transmission chez les animaux domestiqués comme les chiens et les chats , dit-il.

Il souligne que le risque que l’humain contracte le virus, bien que faible, n’est pas totalement nul.

Shayan Sharif estime que l’arrêt du projet pilote pour le moment est une bonne décision .

Sarah Doucette pense qu'en permettant au projet de continuer, plus de vétérinaires vont se former pour pouvoir soigner des poules. Photo : Twitter/Sarah Doucette

La directrice du Service animalier de Toronto, Esther Attard, partage cette inquiétude quant à la transmission du virus à d’autres espèces.

C’est un risque pour ces poules. Si elles attrapent [le virus], elles en meurent , note-t-elle également.

Elle note également que la Ville n’a pas assez de vétérinaires qui ont les accréditations adéquates pour s’occuper de poules.

Sarah Doucette estime toutefois que c’est une fausse question.

Si vous légalisez les poules, plus de vétérinaires vont demander cette accréditation , estime-t-elle.

Les propriétaires de poules peuvent les garder

Sarah Doucette dit comprendre les inquiétudes concernant la grippe aviaire, mais ne comprend pas pourquoi le projet pilote doit être arrêté.

J’aimerais que le rapport soit modifié. Peut-être devrait-il mentionner de l’arrêter jusqu’à que la grippe aviaire soit terminée, explique-t-elle.

Elle s’inquiète aussi que les propriétaires de poules ne reçoivent plus d’informations de la Ville sur la façon de s’occuper de ces oiseaux et que la ville ne maintienne plus un registre indiquant où se trouvent les poules.

Toutefois, si le programme est arrêté, la Ville permettra aux propriétaires de poules déjà légalement autorisées de pouvoir les garder jusqu’à ce qu'elles meurent naturellement.

D'après les informations de Tyler Cheese