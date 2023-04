Déraillement de train : l’emplacement des chemins de fer à Winnipeg remis en question

Bien qu’aucune fuite ni un déversement n’est survenu suite au déraillement de ce train qui transportait du bitume non dilué, l’industrie ferroviaire estime qu’il y a des risques environnementaux liés au transport de cette matière.

Le bitume non dilué est goudronneux, collant et très difficile à nettoyer.

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a indiqué qu’elle était ouverte pour qu’une étude soit menée pour le déplacement potentiel des chemins de fer hors de la Ville.

« Je suis disposée à mener des discussions pour regarder vers l’avenir et voir comment le Manitoba sera dans 10,20 et 50 ans en tant que plaque tournante du transport dans l’Amérique du Nord. » — Une citation de Heather Stefanson, première ministre du Manitoba

Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, affirme qu’il est aussi disposé pour qu’une étude soit menée pour le déplacement potentiel des chemins de fer hors de la Ville, mais met en garde que ce projet pourrait prendre plus de 50 ans avant d’être réalisé.

Réalistiquement, même si on avance vite, cela pourrait prendre très longtemps avant de devenir une réalité, estime-t-il. C’est un projet complexe et qui pourrait être très coûteux, car les chemins de fer principaux appartiennent aux entreprises ferroviaires comme le Canadien National (CN) et le Canadien Pacifique (CP).

Le professeur émérite en politique à l’Université du Manitoba, Paul Thomas, affirme que le déplacement des chemins de fer hors de Winnipeg pourrait avoir plusieurs bénéfices qui incluent non seulement la diminution des risques écologiques.

Selon lui, cela pourrait faire qu’il y ait plus de terres qui pourraient être utilisées pour des projets de développement et que cela enlèverait des barrières physiques entre les communautés.

Paul Thomas est d’avis que le déplacement des chemins de fer pourrait devenir une réalité si les trois différents ordres de gouvernement et les principales entreprises ferroviaires s’accordent pour faire de ce projet une réalité.

