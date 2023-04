Troisième lien : Duhaime courtise les élus caquistes dans la région de Québec

Devant la trahison de monsieur Legault, vous n'avez maintenant que deux solutions: vous soumettre à la ligne de parti ou honorer la confiance de vos électeurs a-t-il écrit dans une lettre envoyée samedi à 14 élus caquistes de Québec et Chaudière-Appalaches.

Selon nos informations, seuls les ministres Geneviève Guilbault et Éric Caire n'auraient pas reçu l'invitation du chef du parti conservateur, en raison de leur rôle dans ce dossier.

Le parti de François Legault a rompu sa promesse cette semaine en abandonnant son projet de troisième lien bitube avec des voies automobiles.

La nouvelle mouture du projet, réservée au transport aux commun, n'a pas encore de traçé, on ignore son coût.

Ce changement de cap a été accueilli comme une douche froide chez des élus de Bellechasse, de Lévis et en Beauce, qui désiraient ardemment voir le projet se réaliser.

Aux élections générales québécoises de 2022, le député de Beauce-Nord Luc Provençal (au micro) a été élu avec une avance de 202 votes sur le candidat du parti conservateur du Québec (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Le député caquiste de Beauce-Nord, Luc Provençal, n'avait pas caché sa déception plus tôt cette semaine, il avait affirmé que de nombreux maires l'ont contacté pour lui faire part de leur mécontement. J'ai travaillé pour appuyer le troisième lien, donc c'est sûr que, personnellement, j'ai une déception. avait-t-il commenté, mercredi.



D'autres élus, comme Bernard Drainville et Martine Biron, s'étaient attristés de cet abandon.

Maraudage

Ayant échoué a faire élire un seul député lors des dernières élections provinciales, le parti d'Éric Duhaime est en quête d'un transfuge qui permettrait au parti d'entrer officiellement à l'Assemblée Nationale.

Si vous choisissez de vous tenir debout, je vous tends la main et vous invite à me parler,à mieux nous connaître, à voir si la compatibilité entre nous peut aller au-delà d’un 3e lien autoroutier mentionne Éric Duhaime dans la lettre de samedi.

Claire Samson a décidé de ne pas se présenter aux élections provinciales de 2022. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot