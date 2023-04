L’Université de Victoria offrira un programme pour étudier les changements climatiques

L'Université de Victoria offrira bientôt une nouvelle formation pour préparer les étudiants à des carrières dans l'adaptation et l'atténuation des changements climatiques.

Le baccalauréat en sciences du climat combinera des cours préexistants en sciences et en sciences sociales, pour préparer les étudiants à analyser et à interpréter les données, à communiquer ces données et à aider à créer des politiques.

L'université affirme que le programme est le premier du genre en Amérique du Nord.

David Atkinson, l'un des responsables du programme, explique que celui-ci a été créé en réponse à un intérêt croissant pour la justice sociale de la part des étudiants, qui veulent agir face aux changements climatiques.

La combinaison de cours couvrira à la fois les compétences techniques et générales nécessaires pour le faire, précise-t-il.

Quinn Bitz est une étudiante de deuxième année en sciences qui envisage de faire la transition vers ce nouveau programme. Le nouveau diplôme attire son attention parce qu'elle veut faire une différence positive dans le monde.

J'ai toujours été très intéressée par la science en général, mais je suis aussi très intéressée à travailler avec les gens, ainsi que de pouvoir utiliser la science pour aider les gens, et le programme semble être la solution idéale , juge-t-elle.

Le programme d'études sera lancé en mai. Certains détails sont encore en cours d'élaboration en autres en ce qui concerne les cours préalables nécessaires.