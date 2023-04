Edmonton et Saint-Albert veulent mieux développer leur frontière commune

Le projet commun d'aménagement du territoire n’en est qu’à ses débuts, et vise à réduire le coût des futurs transports et infrastructures pour les deux Villes.

La zone frontalière étudiée se trouve le long du viaduc de la 127e rue sur Anthony Henday à l'est, Mistatim Way au sud, le quartier Trumpeter à l'ouest et l'avenue Sir Winston Churchill à Saint-Albert vers le nord.

Saint-Albert et Edmonton ont une longue tradition de collaboration , mentionne Trevor Duley, gestionnaire principal des relations gouvernementales/autochtones et de l'environnement pour la Ville de Saint-Albert.

Les problèmes de transport, d'infrastructure et d'aménagement du territoire le long de notre frontière commune ont créé à la fois des opportunités et des défis, ce qui a conduit à des discussions sur la création de ce projet , ajoute-t-il.

L'idée est de réduire les coûts et d'augmenter le développement économique grâce à une planification et à une prestation efficaces des services et des infrastructures municipales en étant plus stratégique autour d'investissements qui profiteront mutuellement à la fois à Edmonton et à Saint-Albert.

Cela comprend une réflexion sur la meilleure façon d'ajouter un réseau de transport à long terme qui se connecte aux quartiers de Big Lake et à Ray Gibbon Drive. Nous voulons mieux comprendre s'il existe des obstacles à ce développement et s'il existe des opportunités communes pour nos municipalités de permettre à ce terrain d'être développé , indique Trevor Duley.

Selon la conseillère municipale d'Edmonton Erin Rutherford, la zone se développe à un rythme rapide. Nous voyons vraiment ces deux villes compétitionner d'une manière que nous ne voyons pas encore avec d'autres municipalités entourant Edmonton , souligne-t-elle.

Les deux villes ont présenté conjointement une demande au programme de partenariat communautaire de l'Alberta et ont reçu un financement de 200 000 $. Avec l'argent, elles espèrent embaucher des consultants pour les aider dans le projet.

L'étude, commencée en janvier de cette année, durera jusqu'à la fin de l'année prochaine.

Avec les informations de Ishita Verma