Ouverture des réservations de chalets pour l’été prochain

Ceux qui souhaitent réserver le séjour espéré devront être sur la ligne de départ dès l'ouverture.

Les réservations ont été séparées en différentes plages horaires. Vous vous rendez en ligne 5 minutes avant que la plage horaire de l'établissement que vous souhaitez visiter s'ouvre et à ce moment-là, vous allez être placé dans une salle d'attente ou un rang de priorité va vous être donné et dès que les réservations ouvrent, vous avez votre priorité , explique le responsable des relations avec les médias à la Sépaq , Simon Boivin.

Selon la société, il s'agit de la façon la plus équitable de s'assurer que tout le monde va avoir la même chance d'accéder aux hébergements, aux dates puis aux destinations les plus populaires.

En Abitibi-Témiscamingue, deux emplacements sont concernés par cette ouverture, à savoir le Parc national d'Aiguebelle avec 4 chalets et la réserve faunique La Vérendrye qui compte 20 chalets.

Les réservations pour les deux emplacements sont accessibles dès 14 heures samedi.

Il y a la réserve faunique La Vérendrye qui est très intéressante et qui est très recherchée par les pêcheurs de dorés qui connaissent la qualité de la pêche qui se fait dans les nombreux lacs de la réserve. Il y a des chalets archi intéressants aussi pour les villégiateurs qui aiment aller en nature. Au Parc national d'Aiguebelle, il y a de très beaux emplacements à réserver là , mentionne Simon Boivin.

Du nouveau dans la réserve faunique La Vérendrye

Des canoteurs partent en expédition dans la Réserve faunique La Vérendrye. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Et d'ajouter que dans la réserve faunique La Vérendrye, du nouveau attend les touristes qui se rendent au camping Baie-des-Sables, en bordure du Grand lac Victoria.

Dans la réserve, l'année dernière, il y a eu des investissements qui ont été faits pour rénover le camping des Baies des sables. Pour le camping, les réservations se font à un autre moment. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que cet été, non seulement il y a de nouveaux emplacements de camping plus larges, plus intimes qui ont été réalisés, il y a aussi des prêts-à-camper Étoile. Il y en a 8 qui vont être accessibles cet été pour la première fois. Donc lorsque les réservations vont ouvrir pour ce type d'hébergement là, on va inviter les gens à profiter de l'occasion , insiste Simon Boivin.

Cette année, environ 700 emplacements sont mis à la disposition des utilisateurs partout dans la province.

Après cette date, plus de 80 % des emplacements seront toujours disponibles pour la location.