Hockey junior A des Maritimes : Yarmouth balaie Edmundston en finale

Les champions ont eu besoin d’un doublé de Franco Canevari, mais surtout d’une performance étincelante de leur gardien Joey Lovullo, élu joueur par excellence des séries éliminatoires, qui a arrêté 44 des 45 lancers du Blizzard, avant de soulever le trophée.

Le capitaine des Mariners de Yarmouth, Ben Roode, tient le trophée des champions. Photo : Radio-Canada / Yves Levesque

Olivier Coulombe avait ouvert la marque pour le Blizzard en début de rencontre, mais les Mariners de Yarmouth ont frappé avec trois buts en 3:54 avant la fin du premier engagement. Ils n’ont plus été inquiétés par la suite.

L’heure aux célébrations

À la fin du match, les joueurs des Mariners de Yarmouth ont célébré comme il se doit l’obtention du titre du circuit junior A des Maritimes.

Le gardien Joey Lovullo, des Mariners de Yarmouth, a été élu joueur par excellence des séries. Photo : Radio-Canada / Yves Levesque

C’est exceptionnel , a convenu Jérôme Nadeau. Sur papier, le Blizzard était meilleur que nous. On a pu arrêter leur grosse attaque et on ne leur a donné que des tirs de l’extérieur, ce qui a facilité le travail de notre gardien. On avait plus de profondeur et on a joué là-dessus.

Jérôme Gilbert a aussi festoyé avec ses coéquipiers et a rappelé le début de saison difficile des Mariners.

Le gardien du Blizzard d'Edmundston, Samuel LeBlanc, n'a pu arrêter ce lancer. Photo : Radio-Canada / Yves Levesque

Après les huit premiers matchs, on était 4-4. Ça n’allait pas bien, mais notre entraîneur a toujours cru en nous. Notre gardien a été le meilleur joueur des séries. Il nous a sauvés dans le premier match de la finale. Et là, je capote. On est comme des frères, 22 gars ensemble. C’est incroyable.

Le Blizzard déçu

Du côté des perdants, l’entraîneur-chef Simon Olivier a salué la force des Mariners.

« C’est une équipe très bien bâtie avec une défensive très solide, un gardien qui a fait le travail, quatre bonnes lignes d’attaque et très bien dirigée. C’est la meilleure équipe de la ligue. » — Une citation de Simon Olivier, entraîneur-chef du Blizzard d'Edmundston

Le pilote du Blizzard s’est dit fier de ses joueurs et de leur résilience pendant la saison qui, malheureusement, ne s’est pas terminée comme il l’aurait souhaité.

Les joueurs du Blizzard d'Edmundston se consolent après la défaite. Photo : Radio-Canada / Yves Levesque

C’est certain que nous sommes extrêmement déçus présentement, mais je suis fier de l’effort fourni. Même quand on perdait par un, deux ou trois buts, on n’abandonnait pas. On a fait quelques changements et on a aligné des séquences de 12 victoires et de 14 victoires en saison et six en séries , a rappelé Simon Olivier.

De son côté, Patrick LeBlanc a terminé sa carrière junior sur une mauvaise note, mais il affirme qu’il n’oubliera jamais les gens et l’ambiance autour du Blizzard.