Une autre victoire des Kings en prolongation

Pour une deuxième fois en trois matchs, la prolongation a été nécessaire pour déterminer un gagnant entre les Oilers et les Kings. Ces derniers l'ont emporté 3-2.

Comme lors du premier match, les Kings sont sortis victorieux grâce à un but de Trevor Moore.

Encore une fois, l'indiscipline des Oilers leur a coûté cher alors que le but en prolongation et le deuxième but des Kings, inscrit par Adrian Kempe, ont été marqués durant des avantages numériques.

Les Kings ont maintenant l'avance 2-1 dans la série.

Un début lent, une deuxième période explosive

La défense des Oilers a fait du bon travail en début de rencontre limitant les Kings à seulement un lancer dans les 13 premières minutes. Les King n’ont dirigé aucun tir sur Stuart Skinner durant les quatre minutes qu’ils ont passées avec l’avantage d’un homme.

Mercredi à Edmonton, les Kings avaient obtenu leur premier tir après 18 : 02 de jeu en première période.

Il ne restait que 33 secondes à faire au premier vingt quand Alex Iaffalo, laissé seul devant le filet des Oilers, a marqué sur un retour de lancer. C’était la première fois de la série que les Kings avaient les devants.

L’attaque des deux équipes s’est mise en marche lors du deuxième tiers. Trois buts ont été inscrits en l’espace d'une minute 58 secondes.

Connor McDavid a d’abord inscrit ses deux premiers buts des séries, les deux en supériorité numérique et les deux sur de puissants lancers, à 7:42 et à 9:22.

À la suite du deuxième but, Leon Draisaitl a été chassé pour conduite antisportive, après avoir frappé de son bâton le défenseur Drew Doughty.

Adrian Kempe a profité de l’absence de l’attaquant des Oilers pour niveler la marque avec son troisième but des séries à 9 : 40.

Quelques instants plus tard, les Kings ont raté une chance de reprendre les devants quand Philipp Danault et Viktor Arvidsson se sont présentés seuls devant Stuart Skinner, mais celui-ci a réussi à faire l’arrêt en étirant la jambière.

En troisième période, les Oilers ont lancé 17 fois (40 lancers après trois périodea) sur Joonas Korpisalo, sans réussi à le déjouer. De son côté, Stuart Skinner a été mis à l'épreuve à 11 reprises lors du troisième vingt (27 tirs après 60 minutes) et n'a rien donné au Kings, forçant la tenue d'une prolongation.

