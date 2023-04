Il y a eu un silence radio de tout le monde. [...] Je me suis souvent demandé : coudonc, dans le fond, est-ce que les gens ont vraiment des convictions?

Elle raconte s’être sentie isolée. En public comme en privé, déplore-t-elle, personne n’a vraiment osé dénoncer la situation. Aucun élu ne l’a non plus contactée pour lui offrir son soutien, même si tous connaissaient son identité sur la colline Parlementaire.

Paul St-Pierre Plamondon a expliqué plus tôt cette semaine qu’il avait donné des instructions claires, par égard envers le processus judiciaire, pour qu’aucun membre de son caucus n’entre en contact ni avec l’accusé ni avec la victime présumée à l’époque.

S’il n’y a pas eu de consigne semblable au sein des autres partis, il semble pourtant qu’aucun collègue de l’ancienne députée, ni de la Coalition avenir Québec, ni du Parti libéral, ni de Québec solidaire, ne lui ait tendu la main.

Je notais parfois des prises de parole très très fortes sur cette question-là [des agressions sexuelles] de la part de membres d’autres formations politiques alors que moi, je connaissais très bien la situation que je vivais; je savais qu’il n’y avait eu aucune réaction politique lors de l’arrestation de mon agresseur. [...] Je me suis souvent demandé ce que je faisais là, bien honnêtement, et ça ne me donnait pas du tout le goût de me représenter , d’ajouter Catherine Fournier.

Il serait facile d’accabler les élus qui siégeaient alors à l’Assemblée nationale. La situation était on ne peut plus délicate et plusieurs d’entre eux admettent aujourd’hui qu’ils ne savaient tout simplement pas quoi faire. Un appel ou un message qui se veut amical aurait-il pu être perçu comme un geste intrusif ou une tentative d’entraver le processus judiciaire? Une dénonciation dans l’espace public, comme une violation du droit de l'accusé à un procès juste et équitable? Dans le doute, tous ont choisi de s’abstenir.

Visiblement, il est plus facile de commenter ou de condamner des événements qui se déroulent à distance que d’y être directement confronté dans son entourage immédiat.

C’était une situation qui était totalement inusitée, alors on ne savait pas trop comment gérer ça. Mais, oui, j’avais un malaise. Je ne peux pas dire autre chose , a résumé Vincent Marissal en point de presse, faisant ainsi écho aux propos tenus par nombre d’autres députés, en privé comme en public.

Un constat s’impose toutefois : l’Assemblée nationale n’était pas prête à faire face à pareille situation et ses membres ont été pris complètement au dépourvu. Même si la question des agressions et du harcèlement sexuels font la manchette depuis plusieurs années déjà. Même si des membres de l’Assemblée n’ont pas été épargnés par les vagues de dénonciations récentes.

C’est très particulier comme situation. Il n’y a pas de mode d’emploi sur comment gérer ces situations-là, ni comme individu ni comme parlementaire. Moi, j’ai eu une conversation avec le secrétaire général qui m’a expliqué, grosso modo, les mesures qui seraient prises. Il m’a dit qu’il n’y avait rien de possible de plus , a expliqué Gabriel Nadeau-Dubois.

De toute évidence, la vénérable institution n’a pas su faire mieux que les autres organisations confrontées à ce genre de situation. Malgré la bonne foi de chacun, donner à Harold LeBel un bureau à l’extérieur de l’hôtel du Parlement a semblé bien dérisoire à Catherine Fournier.

Des élus se disent ouverts à revoir les règles, dans la foulée de ce qu'a vécu Catherine Fournier. (Photo d'archives) Photo : Assemblée nationale du Québec / Claude Mathieu

Jusqu’où faut-il aller?

À l’heure actuelle, la Loi sur l’Assemblée nationale prévoit que le siège d’un député devient vacant si ce dernier est condamné à une peine d’emprisonnement pour un acte criminel punissable d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans . Elle ne prévoit aucune disposition à l’égard d'un élu qui fait l’objet d’accusations criminelles, mais une règle non écrite veut qu’un député soit exclu de son caucus dans pareille situation.

Interrogés sur la possibilité de revoir les façons de faire, les parlementaires sont demeurés prudents cette semaine, évoquant entre autres la nécessité de préserver la présomption d’innocence.

En vertu du privilège parlementaire, qui permet aux assemblées législatives de déterminer elles-mêmes leurs propres règles de conduite, il serait toutefois possible de restreindre le droit d’un élu à siéger, et ce, même s’il n’a pas été reconnu coupable par un tribunal.

L’Assemblée est libre d’établir elle-même ses propres processus. Elle peut prendre des mesures disciplinaires à l’égard de ses membres; elle n’est pas liée par les principes de droit criminel comme la notion de preuve “hors de tout doute raisonnable”. Pour assurer son bon fonctionnement, elle peut même en arriver à une conclusion autre que celle d’une cour criminelle , explique un spécialiste du droit parlementaire, s’exprimant sans avoir eu l’autorisation de le faire publiquement.

À son avis, la solution pourrait consister à suspendre un député faisant l’objet d’accusations criminelles, sans pour autant lui faire automatiquement perdre son siège. D’autres proposent que les députés en attente de procès limitent leur action au travail en circonscription.

Déjà en 2013, l’Assemblée nationale adoptait une loi permettant de relever de ses fonctions, dans certains cas, un élu municipal accusé au criminel. Le même genre de précaution s’applique aussi à d'autres professionnels, dans d’autres secteurs d’activité.

Compte tenu des délais judiciaires qu’on connaît, ce genre de solution reviendrait cependant à priver des citoyens de leur représentation au parlement pendant des mois, voire des années. On le sent déjà, trouver une voie de passage respectueuse des droits de chacun, y compris de ceux des électeurs, sera ardu.

Catherine Fournier dit avoir dénoncé son agresseur deux ans et demi après les faits, car elle voulait être à la hauteur des valeurs qu’elle prônait elle-même dans ses prises de parole publiques. Espérons que l’institution de l’Assemblée nationale, et tous les députés qui la composent, le seront eux aussi.