Aller en cour sans avocat, une tendance à la hausse

Cependant, face aux 200 000 $ d'honoraires qu'elle devait payer pour garder son avocat, la femme de 53 ans dit avoir été contrainte de se représenter seule devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour faire valoir ses droits, un parcours semé d’embûches.

J'avais peur, mais j'étais déterminée à aller jusqu'au bout, car le sentiment d'injustice était simplement trop fort , affirme Farrah Jinha, qui vit actuellement à Toronto.

J'ai abandonné ma carrière, dit-elle. Je suis restée à la maison pour élever mes enfants et mon ancien mari allait partir avec tout. Cela ne me paraissait ni juste ni équitable.

« Le divorce n'est pas pour les pauvres, ni même pour la classe moyenne. » — Une citation de Farrah Jinha

Après un procès de 18 jours où elle s’est retrouvée seule face à une équipe d'avocats professionnels qui représentait son ex-mari, la mère de famille a finalement gagné sa cause.

Mais pour se représenter elle-même, elle a dû s'absenter de son travail pour préparer les documents nécessaires à présenter en cour. Elle explique s’être initiée à la procédure judiciaire en étudiant des blogues d'éducation juridique publique et en demandant l'aide d'experts en droit de la famille.

Farrah Jinha contemple la pile de classeurs qu'elle a constituée pour gérer son divorce sur une période de huit ans, et qui a mené à un procès en Cour suprême de la Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Heather Waldron

Une procédure traumatisante et stressante

Des expériences comme celle de Farrah Jinha sont de plus en plus fréquentes dans les tribunaux civils, note Jennifer Leitch, directrice du groupe National Self-Represented Litigants Project (NSRLP) à l'Université de Windsor, soit le Projet national des plaideurs sans avocat.

Selon elle, environ 50 % des procès civils au Canada comprennent une autoreprésentation , ce qu’elle attribue au coût exorbitant des services juridiques.

« Lorsque les grands cabinets d'avocats font payer 1000 $ l'heure, les gens ne peuvent pas se le permettre. » — Une citation de Jennifer Leitch , directrice du Projet national des plaideurs sans avocats

Si le fait de renoncer à une représentation juridique peut permettre d'économiser de l'argent, les experts avertissent que se présenter seul, en cour, comporte d’autres coûts.

Les personnes qui choisissent cette voie ne connaissent pas les procédures. Elles ne comprennent pas la loi [ou] le langage utilisé par les avocats et les juges , constate Jennifer Leitch.

Selon le président du Barreau de la Colombie-Britannique, Christopher McPherson, le manque d’expérience juridique provoque des retards au tribunal et impose un fardeau supplémentaire aux juges. Qui plus est, les personnes qui n’ont pas de représentation sont confrontées à des situations traumatisantes et stressantes.

Il est très difficile de s'en sortir seul, selon lui.

Selon plusieurs experts, se représenter seul en cour est problématique, car les personnes qui font ce choix n'ont pas assez de formation de droit. Photo : Reuters / Stéphane Mahé

Des solutions plus abordables?

Des solutions moins onéreuses sont rares, selon Jennifer Leitch. Elle milite pour qu’il y ait plus d’assistants juridiques dont les services sont plus abordables (entre 75 et 250 $ de l'heure). Elle réclame aussi un financement accru de l'aide juridique et que les cabinets d'avocats soient tenu de faire davantage de travail juridique pro bono ou gratuit.

Elle souhaite aussi que les avocats facturent leurs services juridiques séparément et permettent aux gens de payer pour des services partiels, en les laissant faire leurs propres recherches, par exemple

De son côté, le juge en chef de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, Robert Bauman, soutient que les tribunaux s'efforcent de proposer des formations juridiques gratuites et de simplifier les services afin d'aider les personnes qui ne peuvent pas engager d'avocats.

Il explique qu'une organisation à but non lucratif de la province, Access Pro Bono, conseille les personnes qui doivent se rendre en cours d'appel, mais que le droit est compliqué. Nous ne pouvons pas le rendre trop simple , dit-il.

Farrah Jinha l’a bien constaté et elle dit avoir envisagé de suivre une formation d'assistante juridique. Si elle se réjouit d’avoir gagné en cour, elle souligne que la procédure a laissé des marques dans sa famille.

Forte de son expérience, elle a lancé un groupe de soutien et une chaîne de baladodiffusion intitulée SmartGirls' Guide to BC Family Law, soit un guide sur le droit de la famille en Colombie-Britannique, pour aider d'autres personnes dans sa situation à se retrouver dans le système.

C'est un processus très long, laborieux et ardu qui, je pense, doit être corrigé , affirme-t-elle.

