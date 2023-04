Entente sur les soins de santé entre Ottawa et les Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse

Il définit la marche à suivre pour que la conception et la prestation des soins de santé aux Autochtones de la province soient transférées à Tajikeimɨk, un organisme de santé et de bien-être qui est encadré par les 13 chefs et directeurs de la santé de la province, et par le Grand Conseil Mi'kmaq.

En entrevue à la radio de CBC à Halifax, vendredi, la ministre fédérale des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a parlé de rétablir l’autodétermination dans la prestation des soins aux communautés mi’kmaw . Cette entente est un engagement des deux ordres de gouvernement à soutenir cette transition.

Nous pouvons maintenant nous assurer que les programmes sont ceux dont nous avons besoin, au lieu de se faire dire que c’est ceux dont nous avons besoin , a déclaré la cheffe de Pictou Landing, Andrea Paul, lors d’une cérémonie de signature, vendredi à New Glasgow en Nouvelle-Écosse.

Andrea Paul, cheffe de la Première Nation de Pictou Landing, vendredi à New Glasgow. Photo : CBC / Daniel Jardine

Il s’agit de mettre en place un système où les soins sont offerts par les Premières Nations, tout en étant intégrés dans les services de santé généraux en Nouvelle-Écosse, a expliqué la ministre Patty Hajdu. Ce n’est donc pas un système séparé pour les Autochtones, précise-t-elle.

À la suite de la signature de cette entente, les chefs mi'kmaq, le gouvernement du Canada et le gouvernement néo-écossais travailleront à la négociation d'un accord-cadre qui définira les mesures nécessaires pour achever le processus de transformation de la santé au cours des prochaines années, lit-on dans un communiqué du gouvernement fédéral détaillant l’annonce.

La ministre fédérale des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, à New Glasgow, vendredi. Photo : CBC / Daniel Jardine

En janvier 2022, Services aux Autochtones Canada s'était engagé à investir 8,96 millions de dollars sur deux ans en financement fédéral pour appuyer le partenariat avec Tajikeimɨk.

En mars 2023, un montant supplémentaire de 6,79 millions de dollars a été confirmé pour 2023-2024, ce qui porte le financement fédéral total à 15,75 millions de dollars sur trois ans.