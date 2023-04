Un volet B plus participatif pour l’Ultramarathon Leucan

Alors que plusieurs athlètes et habitués de la course à pied se préparent à participer à l'Ultramarathon Leucan de 300 kilomètres les 1 er et 2 juin, des organisations se mettent en place pour prendre part au volet B qui est plus participatif.

Ce sera notamment le cas dans le quartier Château-d'eau à Alma, les 27 et 28 mai.

En fait le volet B, c'est une façon un peu de démocratiser l'événement parce que dans le volet A, il faut avoir une certaine condition physique pour être capable de maintenir une vitesse imposée en peloton sinon on embarque dans le véhicule d'escorte, puis notre sortie est terminée , a expliqué d'entrée de jeu, Joannie Caron.

Elle fait partie du comité organisateur, qui regroupe plusieurs mères de famille.

Ici on voulait le faire à la marche, à la course, à la vitesse qu'on voulait. Donc on fait une boucle de 5 km, puis dans le volet B de Leucan, c'est que les gens créent leur propre événement, donc on fait notre boucle de 5 km à l'endroit où on veut, avec les gens qu'on veut, avec le nombre de personnes qu'on veut, la formule qu'on veut et là, on en fait un certain nombre, qui doit être un défi pour chaque personne. Donc pour certains, faire un 5 km à la course, ce sera difficile et d'autres vont en faire 50, 100 peut-être même plus , a-t-elle poursuivi.

Il y a plus d’une dizaine d’événements de ce genre dans la région. Il faut cependant souligner qu'il n'est pas nécessaire de mettre sur pied une organisation. Il est aussi possible de s'inscrire individuellement, de se fixer un défi sur mesure et de faire sa propre récolte au profit de Leucan.

Je représente un comité de six mamans dans lesquelles y en a une qui a un enfant qui était atteint de cancer, donc moi de par mon métier, je suis pédiatre, c'est sûr que ça me touche. Puis dans le comité, c'est tous des professionnelles de la santé, des mamans de jeunes enfants. Donc c'est sûr que la cause de Leucan, ça nous rejoint, puis ça rejoint tellement de gens dans le quartier , a enchaîné Joannie Caron.

D'ailleurs, en plus de la course, l'équipe du quartier Château d'eau propose une activité plutôt étoffée pour la fin mai.

Même si le volet A est le 1er et le 2 juin, nous on le fait les 27 et 28 pour aller chercher les gens qui travaillent, donc faire ça la fin de semaine et on fait aussi une fête de quartier en même temps, donc c'est très familial. Il y a des départs aux trois heures, sur une boucle délimitée, balisée, sécurisée de 5 km dans le quartier, des jeux gonflables, du maquillage, de l'animation avec un invité surprise, des repas, des hot-dogs, de la vente de bières et possiblement de la musique, un ciné-parc extérieur des toilettes, tout pour avoir du plaisir en famille et aussi faire du sport en même temps , a-t-elle énuméré.

L'objectif initial était de 15 000 $, mais il semble que le financement va bon train et que le montant final pourrait être le double, voire le triple.

D'après un reportage de Simon Roy-Martel