Le fonds souverain norvégien va appuyer le plan de scission de Teck Resources

Le fonds souverain de la Norvège a indiqué qu'il appuierait le plan de Teck Resources visant à scinder ses activités métallurgiques et celles de charbon sidérurgique en deux sociétés distinctes lors d'une importante assemblée d'actionnaires qui aura lieu le 26 avril.

Teck s'efforce d'obtenir un soutien pour son plan alors qu'elle est visée par une offre de rachat non sollicitée de la minière suisse Glencore. Glencore exhorte pour sa part les actionnaires à rejeter le plan de la société en faveur de son offre d'acquisition.

Glencore a indiqué qu'elle ne pourrait pas maintenir son offre si le plan de séparation des activités de Teck allait de l'avant, car cela rendrait l'opération beaucoup plus complexe.

Norges Bank Investment Management, qui gère le fonds de pension norvégien du nom formel de Government Pension Fund Global, a publié ses intentions de vote dans le cadre de ses publications habituelles sur son site web. Le gestionnaire de fonds détenait une participation d'environ 1,5 % dans la minière vancouvéroise à la fin de 2022.

Teck a annoncé en février une proposition de scission de ses activités de métaux et de charbon sidérurgique en deux sociétés, Teck Metals et Elk Valley Resources. Ce changement doit être approuvé par un vote à la majorité des deux tiers des actionnaires de catégorie A et par un vote à la majorité des deux tiers des actionnaires de catégorie B.

Les actionnaires de Teck voteront sur le plan de séparation lors de l'assemblée du 26 avril.