De nouveaux systèmes de recharge pour les autobus électriques de Toronto

Selon la mairesse adjointe de Toronto, Jennifer McKelvie, l'installation des systèmes de recharge - connus sous le nom de pantographes - est un exemple des travaux en cours pour rendre la flotte d'autobus de la CTT plus verte.

Mme McKelvie assure que les pantographes sont le genre d'innovation qui permettra à la ville de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Actuellement, la CTT compte dans sa flotte 60 bus électriques à batterie, appelés eBus.

[Cette installation] est une bonne nouvelle pour notre système de transport en commun et notre environnement , affirme la mairesse adjointe dans un communiqué envoyé vendredi.

L'expansion de la capacité de recharge de la CTT est essentielle à nos plans pour avoir une flotte entièrement verte à l'avenir et nous n'y arriverons pas sans la coopération et l'engagement continus de tous nos partenaires gouvernementaux .

Selon Jennifer McKelvie, les nouveaux pantographes permettront à l'électricité d'être fournie à partir d'une source d'alimentation centralisée aux chargeurs montés sur des bus électriques à batterie.

Les pantographes font partie d'un projet qui a reçu cinq millions de dollars de la Ville.

De gauche à droite : Bem Case, directeur exécutif de l'innovation et de la durabilité de la CTT; Jennifer McKelvie, adjointe au maire de Toronto; Gary Crawford, conseiller municipal. Photo : (CBC News) / Martin Trainor

Le directeur exécutif de l'innovation et de la durabilité pour la CTT , Bem Case, affirme de son côté que les pantographes sont innovants car ils sont plus efficaces que les technologies plus anciennes, occupent un tiers de l'espace et coûtent un tiers du prix.

Selon lui, l'infrastructure aérienne a moins de pertes d'énergie que les chargeurs plus anciens.

Nous établissons de nouvelles normes pour nous-mêmes et pour l'industrie en essayant cette nouvelle technologie et en déterminant sa fiabilité et ses performances dans toutes les opérations à travers toutes les saisons , a indiqué M. Case.

Dans son communiqué, la CTT a déclaré qu'elle évaluerait les nouveaux systèmes de charge et rassemblerait des données sur leur fiabilité avant de déployer la technologie plus largement.

La CTT prévoit de convertir sa flotte de bus à 100 % zéro émission d'ici à 2040.

Avec les informations de CBC