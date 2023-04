L’ex-candidat du PCU dans Fort McMurray-Wood Buffalo visé par une ordonnance de la cour

En plus d’une affaire de diffamation contre un entrepreneur de Fort McMurray, Radio-Canada a pu consulter des documents juridiques qui confirment que le candidat est également visé dans un autre dossier.

Selon le témoignage sous serment d’une personne, détaillé dans un document judiciaire que Radio-Canada a pu consulter, une altercation se serait produite entre Zulkifl Mujahid et un militant conservateur uni.

Les événements se seraient déroulés lors de l’assemblée générale annuelle de l’association du PCU de Fort McMurray-Wood Buffalo, en mars dernier. Zulkifl Mujahid avait alors déjà remporté l’investiture et était officiellement le candidat du parti pour l’élection provinciale.

Les faits ont été confirmés par écrit par une tierce personne dans un affidavit que Radio-Canada a consulté.

Zulkifl Mujahid fait l’objet d’une ordonnance de la cour qui l’oblige à rester à plus de 100 mètres d’une autre personne, et à plus de 200 mètres du domicile du plaignant.

Dans une lettre envoyée au parti, le plaignant affirme qu’il s’est senti intimidé, harcelé et menacé par Zulkifl Mujahid. Le candidat lui aurait même fait des menaces de mort.

Aucune des allégations n’a été prouvée hors de tout doute raisonnable devant les tribunaux.

Zulkifl Mujahid devra se présenter en cour le 8 mai prochain.

Avec les informations de Janet French