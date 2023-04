Irrigation : une arme à double tranchant face aux changements climatiques

L’Alberta et ses agriculteurs investissent plus de 930 millions de dollars pour moderniser le système d’irrigation qui alimente le sud de la province. Ce vaste chantier devrait aider le monde agricole à résister aux sécheresses, mais pourrait aussi augmenter la pression sur les écosystèmes aquatiques.

L’hiver s’acharne sur le sud de l’Alberta. La grisaille est pourtant loin d’être déprimante pour Alex Ostrop. C’est une très bonne nouvelle. Je suis très heureux de retarder le début de la saison de quelques jours si ça signifie d’avoir plus d’humidité dans le sol , explique l’agriculteur.

La neige qui tombe sera cependant loin de suffire. Dans un de ses entrepôts s’entassent des milliers de pommes de terre qui attendent d’être plantés dans le sol. Pour pousser, elles auront besoin de l'eau que transportent des milliers de kilomètres de canaux d’irrigation.

Alex Ostrop est également le président de l’Association des districts d’irrigation de l’Alberta. Les 13 districts travaillent en ce moment à convertir des centaines de kilomètres de canaux en tuyaux souterrains afin de limiter l’évaporation. Un nouveau réservoir sera construit et deux autres seront agrandis afin de stocker davantage d’eau.

Un tiers de l’argent vient du gouvernement provincial et la moitié est un prêt du gouvernement fédéral.

Alex Ostrop inspecte les pommes de terres qu'il plantera cette saison. Photo : Radio-Canada / Lounan Charpentier

La conversion des canaux en pipeline va réduire l’évaporation et permettre d’économiser suffisamment d’eau pour irriguer des milliers d’hectares additionnels de terres. C’est un investissement pour accroître la résilience du secteur et aussi pour s’adapter aux changements climatiques , explique Alex Ostrop.

Quatre des cinq dernières années ont été extrêmement sèches dans le sud de l’Alberta. L’accès à l’irrigation est un gage de stabilité économique pour les agriculteurs. Cette eau additionnelle permet aussi de planter du maïs, des betteraves ou encore des pommes de terre. Ces cultures sont beaucoup plus rentables que le blé ou le canola qui sont normalement exportés en vrac.

Laisser de l’eau aux poissons

Tous ne partagent cependant pas l'enthousiasme des agriculteurs face à l’expansion du réseau d’irrigation. Lorne Fitch a travaillé pendant 50 ans comme biologiste, notamment pour le gouvernement de l’Alberta. Il croit que les districts d’irrigation puisent déjà trop d’eau dans les rivières du sud de la province.

Les écosystèmes des bandes riveraines sont à risques tout comme les poissons. Quand le niveau descend, l’eau devient de plus en plus chaude. La prédation des oiseaux et des mammifères augmente. Le taux d’oxygène dans l’eau diminue , donne-t-il en exemple.

La quantité d’eau détournée des rivières est décidée par le gouvernement provincial. Celui-ci rappelle qu’il surveille les niveaux d’eau en temps réel pour assurer le maintien d’un débit minimum. L’Alberta ne peut pas utiliser plus de la moitié du débit des cours d’eau qui forment le bassin de la rivière Saskatchewan Sud.

Lorne Fitch et son épouse Cheryl Bradley militent depuis des années pour la protection des écosystèmes des rivières. Photo : Radio-Canada / François Joly

Plusieurs rapports du gouvernement provincial ont cependant montré au milieu des années 2000 que les écosystèmes de certaines rivières du sud de la province étaient négativement affectés par la grande quantité d'eau détournée pour l'irrigation.

Comme plusieurs groupes environnementaux, Lorne Fitch aurait souhaité qu’une partie de l’eau économisée grâce au chantier de modernisation soit retournée aux rivières.

Tout le monde est d’accord pour dire que l’irrigation est bénéfique pour le sud de l’Alberta. La question qu’il faut se poser, c’est quelle quantité d’irrigation peut-on soutenir alors que le débit des rivières diminue à cause des changements climatiques? , résume-t-il.

« On ne peut pas construire suffisamment de réservoirs pour résister à une sécheresse de plusieurs années. » — Une citation de Lorne Fitch, biologiste à la retraite

Les groupes environnementaux auraient souhaité que l’ensemble du programme de modernisation fasse l'objet d’une évaluation environnementale fédérale, ce qu’Ottawa a refusé.

Un climat en mutation

Le climat des prairies est appelé à changer significativement au cours des prochaines décennies. La température moyenne y a déjà augmenté de 1,9°C depuis le milieu du 20e siècle. Surtout, les accumulations de neige dans les Rocheuses sont moins importantes et la fonte est plus rapide au printemps.

C’est pourquoi la construction de nouveaux réservoirs de stockage est importante, croit Willemijn Appels, titulaire de la Chaire de recherche sur la science de l’irrigation au Collège de Lethbridge.

L’eau s’écoule plus vite, plus tôt dans l’année. Les chances d’avoir des événements climatiques extrêmes augmentent alors vous allez voir plus de périodes sèches entrecoupées de précipitations intenses , explique-t-elle.

Willemijn Appel croit que l'expansion du système d'irrigation est bénéfique, mais qu'elle ne doit pas se faire les yeux fermés. Photo : Radio-Canada / François Joly

Elle croit que les travaux en cours aideront les agriculteurs en cas de sécheresse, à tout le moins à court terme. Si on a une période sèche de plusieurs années, on s’expose à un risque économique plus grand parce qu’encore plus de gens vont manquer d’eau en même temps.

Ce qu’on a appris avec ce qui se passe dans le bassin du Colorado, c’est que les calculs de bases là-bas étaient fautifs et que c’est possible de manquer d’eau. Ce n’est pas impossible qu’on se retrouve dans ce genre de situation ici alors c’est important de réviser nos hypothèses , insiste-t-elle.