Au Yukon, quatre morts en quatre jours seraient liées à des surdoses, selon la coroner

Elle indique que ces quatre morts ne sont pas reliées entre elles. Le résultat des analyses toxicologiques n’a pas encore été obtenu, mais les circonstances suggèrent que la consommation de substances serait un facteur contribuant.

Très peu d'informations ont été partagées sur l’identité des victimes afin de respecter les proches, mais le communiqué de presse fait mention de quatre personnes, des hommes et des femmes, âgés de 27 à 52 ans. Trois d’entre elles étaient des membres de Premières Nations.

Deux des décès sont survenus à Whitehorse et les deux autres dans d’autres communautés à travers le Yukon. C’est répandu et c’est une inquiétude que nous voulons partager avec le public, le fait qu’il y ait eu quatre décès sur une si courte période , explique la coroner.

Heather Jones, la coroner en chef du Yukon, se dit inquiète du nombre de décès liés à des surdoses en peu de jours. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

L’un des décès a été rapporté à Watson Lake tandis que l’autre est survenu à Haines Junction. Toutes les victimes sont mortes entre le 15 et le 18 avril.

Avec une population d’un peu plus de 43 000 personnes, le Yukon est frappé durement par la crise des opioïdes et de la consommation de substances toxiques. Il enregistre le plus grand nombre de décès per capita au pays.

L’urgence de santé publique liée à la consommation de substances continue d’avoir un impact profond et dévastateur sur nos communautés et l’approvisionnement en drogue aggrave le problème encore davantage , écrit la ministre de la Santé et des Affaires sociales, Tracy-Anne McPhee.

Elle rappelle l’importance, pour la population, de se munir de naloxone afin de pouvoir aider toute personne en surdose, et, pour les consommateurs de substances, de faire tester leurs drogues afin d’y déceler toute trace de Fentanyl.

La Première Nation Vuntut Gwitchin déclare l’état d’urgence

Après la Première Nation Na-Cho Nyäk Dun et la Première Nation Carcross/Tagish, le conseil de la Première Nation Vuntut Gwitchin, à Old Crow, dans le nord du Yukon, est la plus récente communauté à déclarer l’état d’urgence sur son territoire en raison de la consommation de substances.

La Première Nation Vuntut Gwitchin a souffert d’immenses pertes en raison de la consommation de substances et des surdoses, particulièrement avec les opioïdes et l’alcool , indique la communauté dans une déclaration.

Nous avons entendu l’appel à l’aide et nous sommes déterminés à faire notre part pour aider les gens sans jugement , peut-on lire dans la déclaration. La communauté souhaite ainsi réduire l’approvisionnement en substances toxiques à Old Crow et aider la population à accéder à du soutien.

Pour la coroner en chef, cette déclaration d’état d’urgence, qui survient un peu plus d’un an après une déclaration similaire du gouvernement territorial, est une bonne nouvelle pour le Yukon.

Pour moi, je pense que ça aide à apporter plus de soutien pour la sensibilisation et, on l’espère, plus de ressources [...]. Clairement, nous devons travailler fort là-dessus, alors c’est vraiment une bonne nouvelle, je suis heureuse de l’apprendre , dit-elle.

Avec des informations de Kanina Holmes