Une pandémie qui provoque des bouleversements en santé comme en transport, dit Dubé

Mais au bout du compte, selon lui, les intérêts de la population ont prévalu.

À la lumière des nouvelles données, on a pris une décision difficile. Puis, je pense que la confiance va être là. [...] Après le moment tout à fait normal de réaction, les gens vont comprendre qu'on a pris, dans les circonstances, la meilleure décision , a déclaré le ministre dans une entrevue aux Coulisses du pouvoir.

Il reconnaît la déception des électeurs et de plusieurs de ses collègues, particulièrement ceux de la Rive-Sud de Québec, lorsque la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a annoncé qu’aucun véhicule automobile ne traverserait le tunnel. Lui-même avait défendu la construction du troisième lien, alors qu’il briguait les suffrages en 2012 dans la circonscription de Lévis.

Et François Legault répétait, pas plus tard qu’en septembre dernier lors de la campagne électorale, que le troisième lien serait construit, quelles que soient les conclusions des études.

Toutefois, la baisse d’achalandage sur les ponts enjambant le fleuve Saint-Laurent depuis la pandémie et le coût exorbitant de la facture, soit environ 10 milliards de dollars, ont amené le gouvernement à abandonner le tronçon autoroutier.

C’est aussi cette pandémie qui a jeté une nouvelle lumière sur les problèmes du réseau de la santé, selon M. Dubé, et pour lequel son gouvernement a déposé le volumineux projet de loi 15 pour en améliorer l’efficacité et créer Santé Québec, qui se chargera de l'exploitation du système.

La COVID-19 a provoqué le départ de nombreux travailleurs de la santé, exténués par la lourdeur de la tâche et l’imposition des heures supplémentaires obligatoires.

Les temps d’attente dans les urgences ont augmenté et demeurent toujours élevés, malgré les mesures instaurées récemment pour permettre à plus de Québécois d’avoir accès à un service de première ligne.

Les consultations ont donc débuté la semaine dernière en commission parlementaire sur l’étude du projet de loi 15. Jusqu’à maintenant, M. Dubé se réjouit de l’ouverture des différents groupes qui se sont exprimés.

J'ai été très agréablement surpris que tout le monde s'entende sur les objectifs , a dit le ministre.

Québec souhaite une plus grande décentralisation du réseau pour que les décisions se prennent en fonction des besoins des régions. Mais certains intervenants craignent que les gestionnaires n’aient pas la marge de manœuvre nécessaire pour apporter des changements répondant à leurs particularités.

Michel Clair, ancien ministre et président de la Commission d’étude sur les services de santé et les services sociaux au début des années 2000, a déclaré que la mouture actuelle du projet de loi fera place à de la déconcentration, mais il s’inquiète de l’étendue des pouvoirs décisionnels des administrateurs.

À ce sujet, le ministre affirme qu’il y a plusieurs approches et que des ajustements seront faits au moment de l’étude article par article du projet de loi et de la rédaction des règlements.

« Tout le monde a un petit peu son approche à dire dans la recette, je mets un petit peu plus de délégation ou un petit peu plus [d’autre chose]. Vous savez, c'est comme une grosse recette. Mais on s'entend qu'on veut faire le même gâteau. »