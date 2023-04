Plan d’action pour les langues officielles : la Fransaskoisie a de grandes attentes

Ce plan représente la feuille de route du gouvernement fédéral pour les cinq prochaines années sur les enjeux qui touchent les communautés francophones en milieu minoritaire linguistique au Canada, dont l’immigration francophone, le financement des organismes, l’accès à la justice et la petite enfance.

L'immigration francophone et les services offerts aux aînés francophones font partie des priorités de l' ACF , indique Denis Simard.

Les attentes sont hautes! Essentiellement, [...] ça fait très longtemps que les communautés francophones et acadienne prennent un recul , déclare M Simard.

Le financement que nous avons stagne depuis tellement longtemps que c’est un recul en financement, ça ne couvre même pas le coût annuel de la vie des organismes par rapport à notre financement de base, par rapport à nos projets, on a d’énormes besoins , ajoute-t-il.

« Qu’est-ce qu'on veut dans le prochain plan? Tout! On a besoin de tout! Et malheureusement ça coûte cher de vivre dans une petite communauté. » — Une citation de Denis Simard, président de l’Assemblée communautaire fransaskoise

Par ailleurs, le président de l’ ACF explique que l’investissement en immigration francophone en Saskatchewan est très important pour l'avenir de la communauté fransaskoise.

On a besoin de faire des investissements stratégiques en immigration pour assurer une immigration francophone. L’ ACF demande cet investissement depuis de nombreuses années , souligne M. Simard.

C’est beau d’avoir des cibles nationales, mais il doit y avoir des retombées provinciales. Si on a une cible nationale et qu’on installe la majorité des francophones au Québec et en Ontario ou au Nouveau-Brunswick, ça ne change rien par rapport au poids démographique de la Saskatchewan , explique-t-il.

« Il faut absolument s’assurer que des régions comme la nôtre ne soient pas oubliées et qu’on puisse se retrouver avec le financement adéquat pour faire ce dont on a besoin. » — Une citation de Denis Simard, président de l’Assemblée communautaire fransaskoise

En outre, les services en français offerts aux aînés francophones préoccupent aussi l' ACF , indique Denis Simard.

Les aînés représentent la plus grande proportion de la communauté fransaskoise. Est-ce qu’ils peuvent se faire servir dans la langue de leur choix? Est-ce qu’ils peuvent vivre dans des maisons ou des centres de vieillards, de retraite quis ont à la hauteur à leurs attentes? Est-ce qu’ils sont capables d’avoir des services de soins en santé en français? c’est toutes ces choses-là qu'on doit regarder , enchaîne Denis Simard.

Avec les informations de Danielle Dutrisac