Le projet de complexe sportif à Chicoutimi bien accueilli

La mairesse Julie Dufour a dévoilé jeudi l’ébauche du projet en partenariat avec le Cégep de Chicoutimi et l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) qui comprendrait notamment une piscine et une glace pour le patinage courte piste.

Le représentant du groupe de nageurs qui réclame un nouveau complexe aquatique à Saguenay depuis longtemps, Jean-Pierre Girard, rappelle que le temps presse.

Il craint que le projet soit tellement gros que ça le fasse traîner en longueur.

Content de voir que ça bouge, mais je le rappelle, il y a une urgence, il faut que ça avance absolument parce qu'on ne peut pas attendre très très très longtemps. Il faut que le projet soit mis sur les rails rapidement, en particulier pour ce qui est de la question des piscines. On le sait que c'est pressant, on le sait que la piscine du Cégep de Chicoutimi est vieillissante. Elle date des frères des écoles chrétiennes. Cette histoire-là, ça doit dater de 60 ans et plus. Là, ça risque de fermer à tout moment , a mentionné l’ancien animateur et journaliste à Radio-Canada Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Son groupe souhaite deux bassins de 25 mètres de 10 corridors chacun pour répondre aux différents besoins sur le territoire.

Le projet comprendrait des rénovations au Centre Georges-Vézina. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

De son côté, le président de l'Association régionale de patinage de vitesse, Christian Simard, est quant à lui heureux que le dossier progresse.

Nous, ça fait depuis 2016 qu'on parle de la glace olympique, du maintien de la glace olympique au centre Georges-Vézina. On aimerait avoir une patinoire olympique sans bande, soit ni plus ni moins pas de bande autour de la glace, remplacée par des matelas qu'on voit lors des olympiques , a-t-il d’abord indiqué.

Les Saguenéens de Chicoutimi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, doivent ainsi évoluer sur une patinoire plus grande que celles de leurs adversaires. Le projet comprendrait notamment l'ajout de nouvelles bandes au Centre Georges-Vézina pour répondre aux normes du circuit.

On a fourni un document au conseil de ville et ainsi qu'à au bureau de la mairesse pour les exigences qu'on a en matière de patinage de vitesse , a poursuivi Christian Simard.

Les divers groupes sportifs aimeraient être consultés pour la suite du processus.

Pour l’instant, l’ UQAC , le Cégep de Chicoutimi et la Ville demandent que le projet soit financé par Québec. Dans la mouture actuelle, ils ne s’engagent pas à injecter de sommes.

Une évolution lors de la rencontre

Selon ce qui a été possible d’apprendre jeudi, le projet déposé initialement regroupait tous les équipements derrière le Pavillon sportif de l’ UQAC , au nord du terrain de football. Lors de la rencontre de lundi avec la ministre régionale, Andrée Laforest, la Ville aurait d’abord proposé de déplacer la glace additionnelle du côté du Centre Georges-Vézina, en plus de la rénovation de l’aréna actuel. Par la suite, la ministre Laforest aurait insisté pour construire une passerelle, pour laquelle des partenaires privés seraient prêts à investir, vers l’autre côté du boulevard de l'Université, où irait la piscine. Ce sont donc tous ces éléments qui devront être revus avant un dépôt final.

D’après la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, Andrée Laforest aurait assuré que le premier ministre François Legault a réservé des sommes.

