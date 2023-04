Des alvars protégés sur la péninsule Saugeen Bruce

Par la même occasion, l’Université Laurentienne annonce son engagement à rejoindre l’Alliance des universités pour une nature positive.

La réserve naturelle de Baptist Harbour se trouve près de Torbermory, sur le bord du lac Huron dans le sud-ouest de l'Ontario, et abrite plusieurs alvars exceptionnels.

Les alvars sont des habitats aux conditions difficiles et extrêmement fluctuantes, qui sont sujets aux inondations et aux sécheresses.

Malgré ces conditions inhospitalières, ils sont le refuge d’un ensemble particulier d’espèces rares qui s’y sont adaptées.

Le site en soi a une superficie de 24 hectares. Il a un impact sur la nature, comme l’explique un porte-parole de Conservation de la nature Canada, Jensen Edwards.

La grande victoire que nous célébrons pour la nature cette semaine est la conservation de 24 hectares sur la péninsule Saugeen Bruce. 24 hectares, ce n’est pas très grand en tant que tel, mais ces 24 hectares vont avoir un grand impact sur la nature qui l’entoure , dit-il.

Le site assure, en effet, la protection de plus d’un kilomètre de berges sur le lac Huron, de forêts de conifères diversifiées et de milieux humides intérieurs, ainsi que celle de plus de 230 espèces d’oiseaux.

Les alvars riverains et intérieurs qui se trouvent à Baptist Harbour sont également le gîte d’espèces menacées de disparition.

[Les alvars] abritent de nombreuses espèces en péril, dont le chardon de Hill et l’iris lacustre, deux plantes à fleurs, ainsi que le massasauga, un serpent à sonnette , mentionne Jensen Edwards.

Un endroit à explorer

La péninsule Saugeen Bruce, avec ses falaises vertigineuses, ses eaux turquoise limpides et ses berges magnifiques, est de plus en plus reconnue comme un endroit de choix à explorer.

Les pressions sans cesse croissantes associées à l’aménagement du territoire, à la fragmentation des habitats et à la présence d’espèces envahissantes représentent une menace importante.

Comme c’est le cas pour la plupart des milieux riverains des Grands Lacs, les occasions de conservation sont devenues rares.

Le site Baptist Harbour Alvar occupe une position stratégique au sein d’un corridor écologique qui permet à de grands animaux comme l’ours noir, le cerf de Virginie et le pékan (un membre de la famille des belettes) de se déplacer en toute liberté.

Ce projet de conservation a été financé en partie par le gouvernement du Canada par l’entremise du Programme de conservation du patrimoine naturel du Fonds de la nature du Canada. Près de 75 % des alvars d’Amérique du Nord se trouvent en Ontario.

L'Université Laurentienne pour une nature positive

À l’occasion de la semaine de la Terre, l'Université Laurentienne a annoncé son engagement à rejoindre l’Alliance des universités pour une nature positive.

Celle-ci est une initiative commune du programme des Nations unies pour l’environnement et de l’Université d’Oxford dans le cadre de la décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes.

Les universités signataires de l’engagement Nature Positive reconnaissent le rôle essentiel des établissements d’enseignement et de recherche dans la lutte contre le déclin de la biodiversité et pour la restauration et le rehaussement écologiques.

À l'Université Laurentienne, le suivi de cet engagement est assuré par le comité de durabilité environnementale, fondé en 2019. Il comprend des étudiants actuels et des anciens de cette université. Photo : CBC / Erik White

Sa présidente, Anastacia Chartrand, est confiante pour l’atteinte de ses objectifs.

Cet engagement à œuvrer en faveur de la nature représente un grand pas en avant dans la recherche de solutions aux problèmes sociaux et environnementaux, tels que le changement climatique et la dégradation de la biodiversité , dit-elle.

Le comité s’intéressera particulièrement aux écosystèmes aquatiques.

Nous examinons les écosystèmes aquatiques et identifions la santé de nos eaux de drainage dans le lac Ramsey, car nous voulons vraiment nous concentrer sur l'assainissement de l'eau , souligne Anastacia Chartrand.

Elle pense enfin que l'Université Laurentienne reconnaîtra davantage sa responsabilité en matière de protection des espaces verts.

En signant cet engagement, l’Université Laurentienne reconnaît sa responsabilité en matière de biodiversité et s'engage à faire partie de la solution , conclut-elle.

On rappelle que cette Université parlait, il y a quelques mois, de se départir de certains de ces terrains verts pour l'aider financièrement dans son processus de restructuration.

Avec les informations de CBC