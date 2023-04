PCU réclamée à tort : l’Agence du revenu fera l’objet d’une enquête

« C’est inquiétant. On veut aller au fond des choses », affirme l'ombudsman François Boileau.

Ce n’est pas normal que des gens qui ont déjà remboursé leur PCU continuent de recevoir des avis de recouvrement du gouvernement , déclare l’ombudsman des contribuables.

C’est pourtant le cas de centaines, voire de milliers de Canadiens, qui sont perdus dans les dédales administratifs du gouvernement, entre deux ministères qui se renvoient la balle et qui ne semblent pas communiquer entre eux, comme le rapportait Radio-Canada jeudi.

Depuis, le chien de garde des contribuables a reçu une demi-douzaine de plaintes en deux jours. C’est suffisant pour que François Boileau y voie un problème d’envergure et qu’il déclenche une enquête systémique.

On invite les gens qui sont pris dans cet imbroglio à communiquer avec nous , lance l’ombudsman.

C’est une excellente nouvelle , se réjouit le député conservateur Luc Berthold. Il croit que cette enquête démontrera les coûts de l’improvisation dans la gestion de la PCU .

« J’espère que ça réglera une fois pour toutes les problèmes auxquels font face des milliers de Canadiens qui ne sont pas responsables des erreurs du gouvernement libéral. » — Une citation de Luc Berthold, député conservateur de Mégantic-L’Érable

Le bureau de la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, a décliné tout commentaire et nous renvoie aux communications de l’ ARC .

La semaine dernière, la ministre de la Famille, de l’Enfance et du Développement social Karina Gould reconnaissait le problème, sans offrir de solution concrète.

La « maison des fous d’Astérix »

Parmi les plaintes déposées à l’ombudsman se trouve celle de Michel Provençal, de Mont-Saint-Hilaire, qui est maintenant retraité. Il se sent empêtré dans la maison des fous d’Astérix .

En novembre 2022, il a remboursé 1000 $ au gouvernement pour sa PCU perçue en trop. Mais le gouvernement continue de lui envoyer lettre par-dessus lettre pour recouvrer ce montant qu’il a déjà payé.

Sa plainte, qu’il a partagée avec Radio-Canada, décrit en détail le parcours du combattant qu’il vit depuis des mois pour tenter de régler son dossier.

Après cinq premiers appels infructueux, on me répond que le dossier sera transféré à un enquêteur et que je dois attendre qu'on m'appelle .

Deux semaines plus tard, n’ayant pas de nouvelles, il retombe dans le labyrinthe bureaucratique. Ballotté d’un agent à un autre, il se fait dire : ce n’est pas de mon ressort ; ça ne relève pas de ma compétence ; je ne peux rien faire .

Le dernier agent lui donne un numéro de téléphone : le même qu’il a composé au tout début de la saga, en mars!

« Je me pince, je me cogne la tête sur les murs. Ils m’ont eu! Je crois que je suis devenu aussi fou qu’eux. Retour à la case départ! » — Une citation de Michel Provençal, qui a porté plainte à l'ombudsman

Un découragement que connaît trop bien Guy Arseneau, un technicien en production industrielle de Laval. L’ ARC lui réclame 1500 $ en PCU alors qu’il a déjà remboursé ce montant.

J’ai essayé de toutes les façons possibles de le leur faire comprendre, raconte-t-il. J’ai tous les papiers et même le talon du chèque avec la date à laquelle je l'ai renvoyé. Mais il faut quand même que je rembourse.

Découragé, il a rendu les armes.

« J’ai finalement pris des arrangements avec le gouvernement pour le rembourser, même si je ne lui dois rien. Je n’ai plus aucune ressource pour me battre contre lui. » — Une citation de Guy Arseneau

Deux ministères dans leur bulle

Durant la pandémie, la PCU a été versée par deux ministères : l’Agence du revenu du Canada et Service Canada. Le gouvernement estime que c’est de la responsabilité des contribuables de faire la différence entre les deux et d’envoyer leurs remboursements au ministère qui a émis la prestation.

Résultat de la confusion : des contribuables qui ont déjà remboursé 2000 $ de PCU versée en trop continuent de recevoir des lettres de recouvrement du gouvernement.

« Le fardeau de la preuve repose sur le gouvernement du Canada. Les citoyens honnêtes qui ont déjà fait ce remboursement ne devraient pas en plus avoir à se préoccuper du fait qu’un ministère ne parle pas à l’autre. » — Une citation de François Boileau, ombudsman des contribuables

L’ombudsman des contribuables reconnaît qu’il a juridiction sur l’ ARC , mais pas sur Service Canada. Cependant, ça ne ralentit pas François Boileau.

Son enquête ne pourra pas mener à des recommandations à Service Canada, ce serait hors de son mandat.

Mais du moment que l’ ARC est liée à cet imbroglio, ça nous interpelle. On en fait notre affaire , indique-t-il.