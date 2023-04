Olymel a pris plus de trois semaines avant d’annoncer la fermeture de son usine

Dans les derniers jours, les travailleurs ont reçu une lettre confirmant la fin des activités à l’usine, la plus importante en Beauce avec plus de 1000 employés. Ce n’est pas le contenu qui a retenu l’attention, mais plutôt un autocollant de l’entreprise Purolator qui distribuait les missives aux employés.

Si la lettre est datée du 14 avril, l’étiquette contenant l’adresse des destinataires a été produite le 24 mars, plusieurs jours avant l’annonce de la fermeture qui a causé la stupéfaction dans la municipalité beauceronne.

Les lettres et les enveloppes étaient prêtes depuis des semaines et ils n’ont rien dit. Ils nous ont manqué de respect , a déploré un des travailleurs de l’usine qui a voulu conserver l’anonymat.

À gauche, on peut voir la date de la production de cet autocollant qu'on trouve sur les enveloppes destinées aux travailleurs d'Olymel. Photo : Anonyme

Questionné par Radio-Canada, Olymel a confirmé que la décision de fermer ses installations de Vallée-Jonction a été approuvée le 22 mars dernier par le conseil d’administration de l’entreprise.

Il est tout à fait normal qu’une période de temps soit nécessaire entre le feu vert du conseil d’administration et une annonce d’une telle importance , a indiqué le porte-parole de l’entreprise, Richard Vigneault, dans un courriel.

Durant cette période de plus de trois semaines, Olymel dit avoir tout mis en œuvre pour préparer l’annonce en considérant tous les aspects du dossier, les ressources humaines, la convention collective, la logistique et l’aspect réglementaire.

Il fallait nous assurer que nous pouvions mobiliser notre personnel et nos équipes de direction pour préparer cette annonce de manière confidentielle , a poursuivi M. Vigneault.

Il affirme toutefois qu’en aucun cas Olymel n'aurait pu faire l’annonce le 24 mars.

Les adresses de Purolator font partie de la gestion quotidienne des échanges dans une entreprise. Toutes les lettres de préavis de licenciement, sans exception, ont été expédiées le 14 avril, soit le jour de l’annonce , a-t-il déclaré.

Olymel soutient aussi que la fermeture de l’usine était un élément central du renouvellement de la convention de mise en marché des porcs annoncée cette semaine.

Dans la foulée de la fermeture, le directeur de l’usine de Vallée-Jonction, Alexandre Dionne, a souligné qu’il avait appris la nouvelle une journée seulement avant l’annonce du 14 avril. Quelques médias avaient confirmé l'information la veille.

Ils sont pires que je pensais , dit le syndicat

Le syndicat des travailleurs d’Olymel dénonce la décision de l’employeur d'avoir attendu aussi longtemps.

Ils ont gardé le monde dans le noir pendant toutes ces semaines. La direction à Saint-Hyacinthe est encore pire que ce que je pensais , a pesté Martin Maurice, président du syndicat.

On parle avec des acheteurs potentiels en ce moment. Si on l’avait su au mois de mars, on aurait pu amorcer nos discussions et éviter ces coupes , a-t-il poursuivi en entrevue à Radio-Canada.

Le syndicat soutient que jamais il n’avait envisagé la fermeture de Vallée-Jonction, le vaisseau amiral d’Olymel.

Martin Maurice, président du syndicat des travailleurs d'Olymel à Vallée-Jonction Photo : Radio-Canada

Nous n'avions aucune idée que nous allions fermer. Selon tous les chiffres que nous avions vus, nous étions les meilleurs, les plus rentables. D’autres usines perdent beaucoup d’argent. C’est pour cela que jamais nous n'avions envisagé une fermeture , assure M. Maurice.

Olymel soutient que les installations de Vallée-Jonction, vieillissantes, nécessitent des investissements de 40 millions $.

Oui, il y avait des rumeurs, mais on pensait vraiment que ce serait une autre usine qui fermerait, celle de Yamachiche, par exemple , assure M. Maurice.

Les experts s’interrogent

Selon Hanen Khemakhem, professeure au Département des sciences comptables de l’UQAM et cotitulaire de la Chaire de coopération Desjardins Guy-Bernier, le délai a été anormalement long.

Évidemment, ce n’est pas une société cotée en bourse qui est très sensible aux fuites, mais ce n’est pas optimal comme décision [...] Surtout lorsqu’il y a des rumeurs, ça n’aide pas l’organisation , a-t-elle souligné.

D’autant plus, selon elle, que la décision a probablement été mûrie longtemps et semblait sans équivoque.

La décision me semble finale, il n’y a pas de retour, pas de peut-être. La fermeture a été approuvée par le conseil d’administration, mais on peut penser que les analyses qui ont mené à cela ont été faites des mois à l'avance.

Pour Dominic Martin, professeur au Département d'organisation et ressources humaines de l’UQAM, des questions se posent sur la stratégie de l’entreprise.

Si on dit publiquement qu’on est préoccupé par l’impact sur les travailleurs, ça doit se refléter aussi dans les décisions et la gestion des communications de l’entreprise. S’il y a un long délai qui n’est pas explicable, cela ne reflète peut-être pas les préoccupations qu’on dit avoir. Les bottines ne suivent pas les babines , constate-t-il.

Louis Hébert, professeur de stratégie à HEC Montréal, croit au contraire qu'il n'est pas rare de voir un délai de quelques semaines au moment de décisions importantes.

Qu’une entreprise se déleste comme cela d’une usine historique... ce n’est pas une décision qu’on prend à la légère. Et on ne veut pas prendre à la légère sa mise en œuvre , estime-t-il.

Le gouvernement caquiste affirme lui aussi n’avoir été mis au courant de la situation qu'au moment de l’annonce officielle.

Quand il y a des rumeurs qui circulent, il y a toujours un fond [...] C’est sûr que moi, j’avais espoir que nous ne soyons pas la cible, car nous avons une très grande concentration de porcs , a assuré le député caquiste de Beauce-Nord, Luc Provençal, cette semaine.

Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale a reçu un avis de licenciement collectif de la part de l’entreprise Olymel le 14 avril 2023. Depuis, il dit travailler à aider les employés à se reclasser.

La ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Katéri Champagne Jourdain, a participé à des rencontres en ce sens à Vallée-Jonction cette semaine.