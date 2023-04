Sécurité sur la route 170 : le maire de Larouche a rencontré Transports Québec

Une rencontre a eu lieu jeudi entre le maire de Larouche, Guy Lavoie, et des représentants du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), au sujet de la sécurité sur la route 170, à la hauteur de la municipalité.

Plusieurs accidents graves s'y sont produits au cours des dernières années, dont un le 19 mars dernier.

Une jeune femme avait été grièvement blessée dans une collision. Le maire Lavoie aimerait que la vitesse soit réduite à l'approche de la municipalité.

Des opérations de sensibilisation auprès des automobilistes devraient être organisées au cours des prochains mois. Mais avant de voir des changements concrets, le MTMD doit d'abord poursuivre ses études.

Le maire craint que d'autres accidents majeurs surviennent d'ici là.

Oui, on a senti quand même une ouverture, mais le ministère, ils nous ont dit qu'ils ne marchaient pas avec les émotions. Ils marchent avec les statistiques et avec les études de faisabilité. Ils nous ont dit que peut-être, ça peut aller de deux à trois ans. Des statistiques, c'est bien, mais sauf que quand les statistiques tombent sur les membres de ta famille, de tes amis, c'est sûr que c'est là que les statistiques sont tannantes , a souligné le maire de Larouche, Guy Lavoie.

Des changements réclamés

Andréanne Harvey, qui a été blessée lors de l’accident qui a eu lieu le 19 mars, a demandé au MTMD d’apporter des améliorations à l’intersection de la rue Gauthier et de la route 170. Trois véhicules avaient été impliqués lors de l’accident qui aurait pu lui coûter la vie.

Une pétition citoyenne, ayant récolté jusqu’à présent près de 3500 signataires, a circulé après l’incident. L’instigatrice, Janie Martel-Roy, a demandé qu'un réaménagement soit « effectué rapidement avant qu'il arrive un autre accident mortel », peut-on lire sur la pétition qui se trouve sur le site Internet change.org.

Selon Transports Québec, des accidents à cet endroit ont causé deux blessés légers et un décès en 2021, deux blessés légers en 2020 et un blessé léger en 2019. Les statistiques pour 2022 et 2023 ne sont pas encore disponibles.