Des travaux d’exploration minière font réagir en Abitibi-Ouest

La société First Mining gold a annoncé jeudi qu'elle amorçait son programme de forage d'exploration sur son projet aurifère Duparquet.

La même journée, le conseil municipal de Roquemaure s’est réuni en assemblée générale extraordinaire pour discuter des travaux de la société d’exploration Kenorland Minerals. Les élus y ont adopté une résolution afin de tenter de baliser les activités de l'industrie minière sur leur territoire.

Le préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest et maire de Sainte-Germaine-Boulé, Jaclin Bégin, dit ne pas être contre l'exploration minière, mais que celle-ci doit se faire dans des secteurs compatibles avec ce type d'activité.

Je comprends que le minerai, il est où il est, on ne peut pas le déplacer. Par contre, pour avoir un projet minier, il faut que ce soit dans un endroit propice à ça. À titre d’exemple, à Sainte-Germaine-Boulé, ce sont des terres agricoles, on est dans une agriculture très, très dynamique. Le sol est déjà occupé pour une activité très importante pour tous. Alors, je crois que ce n'est pas compatible avec l'agriculture. Il faut que l’agriculture prime, c’est vraiment un élément essentiel, mais il y a des endroits où ça peut très bien se faire, il s’agit juste de voir avec les compagnies où elles veulent aller et comment elles veulent faire ça , mentionne-t-il.

« Avant d’être pour ou contre, c’est certain qu’on veut voir le projet pour être capable de l’analyser. On veut parler avec les citoyens pour savoir ce qu’ils en pensent parce qu’on est élus par eux. On doit donc défendre leurs intérêts. On peut dire qu’aujourd’hui, les projets miniers sont faits de façon beaucoup plus écoresponsables qu'avant. » — Une citation de Jaclin Bégin, préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest

Le préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, Jaclin Bégin. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

En attente d'informations

Concernant les travaux de forage et d’exploration qui s’amorcent à Duparquet, le maire Denis Blais tient à se faire rassurant.

À date, le seul pas de plus qu’ils (les promoteurs) ont fait, c’est de nous aviser selon les règles de l’art pour faire du forage en profondeur, au nord de Duparquet. C’est à peu près seulement ça que l'on sait pour le moment , indique-t-il concernant ses communications avec l’entreprise First Mining Gold.

M. Blais soutient que le début de ces travaux d’exploration ne signifie pas que le projet de mine à ciel ouvert ira nécessairement de l’avant.

On attend toujours d’autres informations de la part de la minière. Comme on a dit durant la réunion avec eux, la question est de savoir c’est quoi, le périmètre du projet. C’est seulement à ce moment-là qu’on pourra savoir qu'est-ce qui va affecter nos gens, à Duparquet. Tant qu’on n’a pas ça, on ne peut rien avancer , raconte-t-il.

Préoccupations normales

Alors que le gouvernement du Québec entame ses consultations sur l’encadrement des activités minières, le porte-parole de la Coalition Québec meilleure mine, Rodrigue Turgeon, souligne qu'il est normal que des préoccupations soient soulevées quant à l'exploration minière en Abitibi-Ouest.

« La pertinence des projets aurifères à Duparquet et ailleurs, à Rapide-Danseur, Gallichan, Roquemaure et Sainte-Germaine-Boulé, est très légitimement remise en question. » — Une citation de Rodrigue Turgeon, porte-parole de la Coalition Québec meilleure mine

Rodrigue Turgeon, de Mining Watch Canada et de Québec meilleure mine. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Selon M. Turgeon, les municipalités devraient détenir davantage de pouvoirs dans les décisions qui concernent l’aménagement de leur territoire.