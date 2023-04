En octobre dernier, afin de rendre ses collections et expositions accessibles à un plus grand nombre de personnes, le Musée Remai Modern a mis en place un système d'admission basé sur un montant volontaire.

Selon un communiqué publié par l’établissement, la fréquentation a grimpé de 72,7 % par rapport à la même période de l'année précédente.

En 2022, le Musée a attiré 117 941 visiteurs. Ce chiffre reflète la nouvelle approche adoptée par l'établissement pour mieux cerner les modèles de fréquentation, précise le communiqué.

Les directeurs du Musée Remai Modern de Saskatoon sont le couple Aileen Burns et Johan Lundh. Photo : Louis Lim

Pour les directeurs généraux du Musée Remai Modern, Aileen Burns et Johan Lundh, le changement du système d'admission a permis aux amateurs d'art de tous âges et de différents horizons culturels de découvrir le musée pour la première fois.

De plus en plus de gens découvrent les divers programmes et expositions que le musée offre, de la création artistique aux films et à d'autres choses encore , expliquent les deux responsables.

Après le changement que nous avons effectué, nous voyons de grands groupes familiaux avec une grande diversité d'origines et de nombreux adolescents qui viennent au musée , note Johan Lundh.

« Nous souhaitons que l'art et les musées fassent partie de la vie quotidienne des gens. » — Une citation de Aileen Burns, co-directrice générale du Musée Remai Modern

L’augmentation du nombre de visiteurs explique également que le Musée a dépassé de 13 % ses chiffres prépandémiques établis dans la période du 22 octobre 2019 au 21 mars 2020.

Notre meilleure année était 2018, l'année de l'ouverture du musée, et ce sont les meilleurs chiffres que nous avons enregistrés depuis , précise Aileen Burns.

Grâce à une don de 10 millions de dollars de la part de la Frank and Ellen Remai Foundation en octobre dernier, le Musée d'art contemporain Remai Modern a assuré ce système d’admission pour les 20 prochaines années.

Le Musée de Saskatoon suggérera un prix d'entrée de 10 $, mais les visiteurs pourront payer le montant qu'ils désirent. Aussi, l'entrée pour les visiteurs âgés de moins de 18 ans demeurera toujours gratuite.

L’art a rendez-vous avec la cuisine

Le restaurant Hearth est situé dans le Musée Remai Modern. Photo : Carey Shaw

Le restaurant Hearth ouvre ses portes vendredi dans les locaux du Musée d'art contemporain Remai Modern.

Il s’agit d’une collaboration stratégique avec le Musée qui vise à montrer l' accueil chaleureux du peuple saskatchewanais et à ancrer [le musée] dans la communauté , explique Aileen Burns. Nous avons pensé que c'était une bonne occasion pour nous de montrer à nos visiteurs une belle association entre la nourriture des Prairies et les œuvres d'art. .