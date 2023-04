Des auteurs de la région à la rencontre des jeunes de l’École polyvalente Arvida

L'objectif était de créer un événement convivial et accessible autour de la lecture et de l'écriture. Les élèves ont ainsi pu découvrir de nouvelles œuvres littéraires en plus d’échanger avec les auteurs.

Je trouve ça vraiment le fun parce que ça me fait découvrir de nouveaux auteurs. Puis on a, on a la chance de les rencontrer, puis d'entendre parler de leur histoire , a lancé une étudiante.

Les auteurs Hervé Bouchard, Danielle Boulianne, Marc Brassard, Isabel Brochu ou encore Mikaël Lalancette étaient présents pour y présenter leurs écrits.

Le journaliste et auteur Mikaël Lalancette était l'un des auteurs présents sur place pour rencontrer les jeunes. Photo : Radio-Canada / Julie Larouche

C’est très bien organisé, l'invitation était irrésistible. Puis j'espère que ça va faire des petits. C'est l'occasion pour les auteurs régionaux de se rencontrer, de rencontrer les étudiants, d'être parmi eux, parmi les jeunes, puis avec les professeurs aussi. Puis ça ne peut pas être plus local que ça. Écoute, moi je suis venu à l'école secondaire à la polyvalente d'Arvida , a fait valoir l’auteur Hervé Bouchard.

C'est un rêve que je réalise , vraiment. Moi, j'ai toujours voulu écrire un livre, puis enfin je réussis, donc je suis vraiment fière de moi , a renchéri Léa-Rose Lapierre, autrice et élève de l’École polyvalente Arvida.

L’école est d’ailleurs ouverte à répéter l’événement dans les prochaines années.

Je pense que, compte tenu de la manière dont ça se passe aujourd'hui, les jeunes qui sont ravis, ce n'est pas impossible que ça revienne effectivement , a indiqué Philippe Belley, directeur adjoint de la Polyvalente d’Arvida.

D’après un reportage de Julie Larouche