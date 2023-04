La 109e Coupe Grey à Regina, un succès pour l’économie de la Saskatchewan

C’est l’heure de faire les comptes pour la 109e édition de la Coupe Grey qui s’est déroulée au Stade Mosaic à Regina en novembre dernier. Et le bilan est positif. L’événement sportif et les festivités l’entourant ont ajouté plus de 25 millions de dollars au produit intérieur brut de la province, selon une étude de Tourisme sportif Canada.