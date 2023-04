Invitées par des élèves, des centaines de latuquois marchent pour la Terre

Quelques élèves de la classe avaient déjà une petite coopérative pour la planète. Ils ramassaient des déchets dans les rues au printemps , explique l’enseignante Candy St-Amour.

Quand je leur ai dit ''à la fin de l’année on pourrait faire une belle marche pour la terre’’, on trouvait ça utopique de penser que ça allait arriver, mais c’est arrivé aujourd’hui et ils sont vraiment fiers de leur accomplissement .

Le groupe a convié ses camarades ainsi que les enseignants des quatre écoles et deux garderies de la municipalité. D’autres gens de la communauté se sont aussi joints.

Je me sens ému de voir que c’est quand même 41 personnes de 11 ans, 12 ans qui ont fait ça , lance un des jeunes organisateurs. Une de ses camarades de classe exprime son inquiétude face aux changements climatiques. J’ai un peu peur qu’il y ait trop de déchets et qu’il n’y ait peut-être plus d’animaux , confie-t-elle.

Merveilleux! C’est une première, mais ça devrait se faire plus souvent , estime quant à elle une dame venue montrer son soutien à cette nouvelle génération.

Les enfants nous montrent l’exemple, il faut qu’ils nous montrent l’exemple et il faut qu’on les suive , renchérit un autre participant.

Des élus municipaux et provinciaux étaient également présents à La Tuque vendredi. C’est le cas de la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif : C’est touchant, c’est extraordinaire. C’est l’énergie qu’ils ont ici… Il faut que ça reste , a-t-elle commenté.

La classe a également reçu une lettre du ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada, Steven Guilbeault, qui a souligné leur initiative.

En marge du rassemblement, la coopérative SOS planète a aussi lancé une campagne de sociofinancement pour planter des arbres dans la ville.

Avec les informations d’Amélie Desmarais