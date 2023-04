Drogues toxiques : 373 décès chez les Premières Nations de la Colombie-Britannique en 2022

C'est ce que révèlent des données  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) de l’Autorité sanitaire des Premières Nations, qui soulignent la mort de 373 personnes en 2022, soit une augmentation de 6,3 % par rapport à 2021.

Les membres des Premières Nations meurent de façon disproportionnée à cause de la crise des drogues toxiques en Colombie-Britannique, et le fossé continue de se creuser , affirme Cornelia Wieman, médecin en chef à l'Autorité sanitaire des Premières Nations.

Selon Statistique Canada, 3,6 % de la population provinciale appartient à une Première Nation. En 2022, nous étions à l'origine de 16,4 % des décès dus à un empoisonnement par drogue toxique , précise Cornelia Wieman.

En 2021, ce nombre s’établissait à 15,2 %.

La Dre Wieman mentionne que la crise des drogues toxiques de 2022 n'est pas la même que celle d'il y a sept ans, lorsque la Colombie-Britannique déclarait un état d’urgence sanitaire en raison des surdoses.

« L'offre illicite est plus puissante, plus imprévisible, plus dangereuse et potentiellement mortelle. Elle ne se compose pas seulement d'opioïdes, mais aussi d'autres contaminants qui compliquent la réanimation. »