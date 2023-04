Inondations : la situation demeure précaire dans la région de Gatineau

La Municipalité en a fait l’annonce par communiqué, vendredi en après-midi, appelant par la même occasion la population à demeurer vigilante et à se préparer.

À l'approche de la fin de semaine, j'invite les Gatinoises et les Gatinois à continuer leur préparation pour assurer leur sécurité et pour protéger leur résidence. La situation se situe sur un fil de fer et pourrait évoluer rapidement pour les riverains. Je demande à la population de rester vigilante et à l'affût des derniers développements , a déclaré la mairesse de Gatineau, France Bélisle.

Selon cette dernière, les niveaux pourraient se stabiliser du lac Coulonge jusque dans la région de Montréal durant la fin de semaine. Toutefois, les pluies attendues pourraient faire monter les niveaux par endroits à partir de lundi, selon les quantités de pluie reçues .

Rappel des mesures : La Ville de Gatineau a procédé à la fermeture de la rue Jacques-Cartier entre les rues Saint-Louis et Saint-Antoine. D’autres rues pourraient subir le même sort au cours des prochaines heures en fonction de l’évolution de la situation.

La population est invitée à limiter ses déplacements dans les zones à risque et à faire acte de prudence, au volant d'une voiture ou d'un bateau, en réduisant sa vitesse sur les rues dont la chaussée est inondée.

Des sacs de sable sont distribués sur 9 sites de distribution. La liste des lieux est disponible au gatineau.ca/crue  (Nouvelle fenêtre) .

Le stationnement de l'église Sainte-Trinité est mis à la disposition des riverains qui n’ont pas la possibilité de se stationner à leur domicile ou dans leur rue.

Les citoyens ont la possibilité d’appeler le 811 en tout temps pour obtenir du soutien psychosocial.

La population est invitée à s’abonner aux alertes par texto et par courriel au gatineau.ca/crue  (Nouvelle fenêtre) pour connaître l’évolution de la situation et des mesures.