Les conducteurs d’autobus scolaires de Sept-Îles sont en négociations avec Autobus du Fer

Le Syndicat des Métallos et Autobus du Fer négocient vendredi pour tenter de mettre fin à la grève générale illimitée des conducteurs d'autobus scolaires, à Sept-Îles. Les deux parties se sont rencontrées en présence d’une conciliatrice, alors que le conflit de travail est dans une impasse.

Les conducteurs font aller drapeaux et klaxons au coin de la rue Retty et du boulevard Laure depuis un mois, à l'est de Sept-Îles.

Ils exigent de voir passer leur salaire de 22,45 $ à 27 $ de l'heure, une augmentation que l'entreprise dit ne pas avoir les moyens de payer. Autobus du Fer a précisé avoir les mains liées par des ententes contractuelles.

Alors que la Fédération des transporteurs par autobus et le gouvernement québécois se sont entendus en août dernier pour assurer le service dans la province, ils estiment qu’ils doivent bénéficier.

Ils assurent par ailleurs que les désagréments que vivent les parents durant le conflit de travail ne sont pas pris à la légère. C'est la première grève que je vis en 40 ans, donc c'est majeur , selon le conducteur d'autobus Claude Simard.

Autobus du Fer emploie 41 conducteurs pour le Centre de services scolaires du Fer et de Eastern Shores à Sept-Îles.