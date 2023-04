McGill va à la rencontre des entrepreneurs et des gestionnaires matanais

Il s’agit d’une première expérience de la sorte pour l’institution d’enseignement. Elle a créé cette formation sur mesure pour répondre aux besoins de la région.

D'être sur place, de voir l'énergie et de mieux comprendre les enjeux, les défis, les succès, c'est exactement ce qu'on cherchait à faire à McGill : faire ce genre de pont pour réunir des communautés , affirme le directeur du développement des affaires à l’Institut des cadres de l’Université McGill, Eric Saine.

L'Université McGill s'est déplacée à Matane pour l'occasion. Olivier Dyens, Nathalie-Michèle Sylvain et Eric Saine faisaient partie de la délégation. Photo : Radio-Canada / Véronique Duval

Tout a commencé lors de la célébration du 200e anniversaire de l'université aux Jardins de Métis en août 2021. L’homme d’affaires matanais François Rioux, lui-même diplômé de l’Université McGill, y était conférencier. Il avait alors lancé le souhait de voir McGill s’impliquer dans son milieu à lui, en dehors de Montréal.

L’idée de M. Rioux a fait son chemin dans un terreau déjà prêt pour ça, selon Eric Saine.

« On est une institution ici au Québec. On veut bien connaître les régions et aussi les former pour réussir. » — Une citation de Eric Saine, directeur du développement des affaires à l’Institut des cadres de l’Université McGill

Des participants enthousiastes

La jeune PDG de l’entreprise CAMM Construction, Camille Therrien-Tremblay, a participé à la formation. Ce programme répond à un besoin pour la jeune entrepreneure de Saint-Léandre.

C’est une très belle initiative d'avoir fait ça en région parce que ce n’est pas le genre de formation pour laquelle j'aurais eu le temps d'aller à Montréal ou à Québec. Donc que McGill vienne à nous, c'est fantastique , se réjouit-elle.

La pdg de CAMM Construction de Saint-Léandre, Camille Therrien-Tremblay, apprécie que McGill se soit déplacé à Matane. Photo : Radio-Canada / Véronique Duval

Le directeur-général de la Caisse Desjardins de la Matanie, Lynn Francoeur, affirme que la formation est très adaptée aux besoins de la région . Il explique que même quand il y a des choses qui ne semblent pas adaptées, on est capable de prendre les idées et d'en faire des choses adaptées à notre région et à nos entreprises .

Le directeur-général de la Caisse Desjardins de la Matanie, Lynn Francoeur, est satisfait de pouvoir suivre une formation avec l'Université McGill à deux pas de chez lui. Photo : Radio-Canada / Véronique Duval

Une microformation

McGill offre déjà une mini maîtrise en administration des affaires à Montréal, Québec, Ottawa et en ligne. Cette miniformation dure deux semaines.

Ce que l’Université a offert cette semaine à Matane, c’est une microformation, soit une semaine intensive.

C'est important qu’on offre ce genre de formation pour ceux et celles qui n'ont pas le temps de suivre un MBA complet , explique Eric Saine, même si ce programme condensé ne remplace pas un MBA complet , souligne-t-il.

Pendant la formation, les participants apprennent à penser autrement, à sortir des sentiers battus. Ils font des jeux de rôle et des études de cas pour explorer des méthodes créatives de résolution de problème et des outils de gestion innovateurs.

Ce qui est au cœur du programme, c’est le développement des compétences interpersonnelles parce que avant de gérer les autres, il faut pouvoir se gérer soi-même , déclare Eric Saine.

C’est l’organisme Développement économique Matanie qui a facilité la réalisation de la formation dans la région. Son directeur-général, Jean Langelier, explique que les gens de McGill se sont investis pour connaître la région, découvrir qui nous sommes, nos attributs, notre écosystème pour développer une formation qui est adaptée aux gens.

Le directeur-général de Développement économique Matanie, Jean Langelier, envisage déjà une autre formation à l'automne. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il envisage déjà une deuxième cohorte à l’automne. On a eu 30 inscriptions en 24 heures, mais on aurait pu accepter 55 personnes facilement.

Il affirme sans hésitation que cela répond à un besoin des gens qui veulent actualiser leur formation et apprendre de nouvelles façons de voir les choses .

Vu le succès de cette première expérience, McGill souhaite déjà répéter l’expérience dans d’autres régions du Québec, en prenant soin d’analyser chaque fois la réalité et les besoins locaux.