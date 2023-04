Aborder différemment le Jour de la Terre

La journée de la Terre mérite d’être présente en 2023, mais on doit l’aborder différemment , lance d’emblée Thomas Harton, porte-parole de la Coalition régionale justice climatique et sociale.

L'organisme est à l’origine d’une manifestation qui partira du Musée national des beaux-arts du Québec samedi pour revendiquer des actions fortes des acteurs politiques, comme c’est le cas à plusieurs endroits au Québec.

Cette journée doit refléter l’accentuation de l’urgence climatique et ne doit pas devenir une excuse pour dire qu’on a fait quelque chose pour la Terre , mentionne Thomas Harton, qui est aussi étudiant à l’Université Laval.

Thomas Harton, l'un des porte-paroles de la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES). (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Chez Nature Québec, le 22 avril demeure une date très importante pour demander plus d’ambition de la part des gouvernements. L’événement créé en 1970 a mené à des avancées significatives pour la cause environnementale, comme la création de l’Agence américaine de la protection de l’environnement.

En revanche, des entreprises utilisent l’événement pour faire de l’écoblanchiment et se donner bonne conscience , déplore la directrice générale de l’organisation, Alice Anne Simard.

« ll y a une récupération qui se fait de la part des entreprises privées, mais il faut que les organisations se réapproprient le Jour de la Terre. » — Une citation de Alice Anne Simard, directrice générale, Nature Québec

Alice Anne Simard invite les citoyens à aller marcher samedi, plutôt que d’acheter des produits écoresponsables.

Le meilleur produit qu’on peut acheter, le Jour de la Terre, c’est rien! La plus belle action qu’on peut poser, c’est demander des gestes forts au gouvernement.

Alice-Anne Simard, directrice générale, Nature Québec (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Maxime Denis

Fatigue militante

Les requêtes des groupes environnementaux se multiplient au rythme des rapports accablants sur l’état du climat mondial. Certains organismes peuvent vivre une fatigue militante, à force de marteler les mêmes revendications. L’organisme Éco-motion se penche sur l’épuisement militant et l’écoanxiété, deux enjeux qui peuvent surgir à ce moment-ci de l’année.

On est épuisés collectivement parce qu’on épuise notre planète. Quand des organisations parlent du Jour de la Terre pour dire on prend soin de notre planète aujourd’hui , il y a une grosse dissonance , se désole la fondatrice et directrice d'Éco-motion, Isabelle Béliveau.

Des organisations qui préparent leurs actions en vue du 22 avril depuis des mois travaillent d’arrache-pied pour avoir une chance de retenir l’attention dans ce boom médiatique.

Isabelle Béliveau est la fondatrice d'Éco-motion, un organisme à but non lucratif Photo : Radio-Canada / Denis Wong

L’initiative se perd quelques jours après, mais on aimerait que ce soit chaque jour! , lance Isabelle Béliveau.

Des gains sont toutefois notables dans le militantisme, souligne la directrice d’Éco-motion. Si les termes psychologie environnementale et écoanxiété étaient peu connus en 2018, ils sont aujourd’hui au centre des discussions.

Équiterre fait un pied de nez au 22 avril

À l’occasion du Jour de la Terre, l’organisation Équiterre a publié un billet de blogue  (Nouvelle fenêtre) en guise de pied de nez au 22 avril. À la manière de petits gestes à poser pour l’environnement, on y propose quatre façons insoupçonnées de souligner le Jour de la Terre , comme faire une sieste ou aller parler à ses voisins.

« Autant que j’aime le Jour de la Terre, autant je n’apprécie pas l’instrumentalisation qui en est faite par certaines entreprises. Notre message, c’est qu’il faut passer des gestes ponctuels à la réflexion. » — Une citation de Anthony Côté-Leduc, chargé de communications pour Équiterre

L’organisme regrette que des initiatives environnementales soient centrées autour d’une seule journée et souhaite plutôt que des stratégies globales soient mises en place tout au long de l’année.