Anh Chiem dit au jury qu’elle ne conduisait pas le véhicule qui a tué un avocat torontois

Scott Rosen a été tué dans un stationnement souterrain à la sortie de son travail le soir du 18 décembre 2020, mais l'identité du conducteur qui l'a happé avec un véhicule U-Haul n'a jamais été établie avec certitude.

Au second jour de son interrogatoire, vendredi, Anh Chiem affirme qu'elle a bien loué la fourgonnette le matin du 15 décembre 2020, mais qu'elle l'a retournée chez le concessionnaire le 17 décembre, soit la veille du meurtre.

Elle explique qu'elle n'a pas de voiture, mais qu'elle espérait en louer une à la mi-décembre. Faute d'en trouver une, elle a réservé à la place le véhicule de déménagement de type U-Haul pour une durée de trois jours.

Le prix de 95 $ par jour était bon marché et j'avais besoin d'aller faire des courses à l'épicerie et de me déplacer avec mes trois enfants et mes petits-enfants , dit-elle en vietnamien (elle est assistée d'un interprète, NDLR).

Scott Rosen, 52 ans, est mort après avoir été happé par une fourgonnette U-Haul dans un garage souterrain de Toronto en décembre 2020. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE LA POLICE DE TORONTO

Elle souligne qu'elle n'aime pas emprunter la voiture de sa fille comme elle a l'habitude de le faire, parce que l'un des pneus est dégonflé et qu'elle n'aime pas aller au garage pour le regonfler.

Elle affirme en outre que le miroir du côté passager est brisé et qu'elle avait dû le fixer avec du ruban adhésif en attendant de le faire réparer comme le lui avait suggéré un garagiste.

Nombreux trous de mémoire

Ahn Chiem reconnaît qu'elle ne se souvient pas de l'adresse de l'agence de location, mais elle soutient que c'était près de l'intersection entre Dundas et Denison à Toronto.

Elle ne se souvient pas non plus de la date à laquelle le miroir de la Toyota de sa fille a été abîmé. Peut-être durant l'été 2020, ou l'été précédent , dit-elle.

L'avocate Naomi Lutes qui interroge sa cliente prend le soin de faire un aparté au sujet du ruban adhésif qui a été retrouvé dans la boîte à gant de la voiture, parce que la Couronne laisse entendre que l'accusée s'en est servi pour masquer la plaque d'immatriculation de l'Arizona du véhicule U-Haul qu'elle a loué.

Non, je n'ai pas utilisé de ruban adhésif en décembre 2020 , assure-t-elle.

L'enseigne du cabinet d'avocats où travaillait la victime, Scott Rosen, sur l'avenue Eglinton dans le quartier Midtown de Toronto. Photo : Radio-Canada / CBC

En reprenant le fil de son témoignage, Mme Chiem explique qu'elle a payé la location en argent liquide, parce qu'elle n'avait pas de carte de crédit. Elle précise qu'un certain Mike lui a alors demandé de verser un dépôt de 500 $ en garantie.

La carte de visite de Mike Faraz de l'entreprise Penske Truck Rental a été trouvée dans la sacoche de l'accusée à son arrestation.

Mme Chiem affirme qu'elle a retourné chaque soir le véhicule U-Haul chez le concessionnaire après les heures de fermeture, parce qu'elle ne voulait pas le garer devant chez elle. Elle explique qu'il est possible d'y laisser les clefs dans une boîte à cet effet.

Des coïncidences étonnantes

Elle reconnaît qu'elle a conduit le véhicule dans le même quartier où se trouvait le bureau de la victime et qu'elle y est restée stationnée à proximité pour lire le journal.

Je cherchais un appartement pour moi et mon conjoint et je voulais savoir si le quartier me plairait , dit-elle.

Elle soutient qu'un inconnu a alors marché autour de sa fourgonnette pour prendre des photos d'elle alors qu'elle s'était assise du côté passager pour manger des arachides.

L'entrée du garage souterrain où l'avocat Scott Rosen a été heurté à mort par une fourgonnette de type U-Haul le 18 décembre 2020. Photo : Radio-Canada / CBC

L'individu ne lui a pas parlé avant de quitter les lieux. Il mesurait environ 1,70 mètre et il était âgé de 30 à 40 ans , poursuit-elle.

Elle déclare qu'un policier lui a fait signe plus tard dans la journée de descendre pour lui demander la raison pour laquelle elle avait masqué la plaque d'immatriculation de la fourgonnette.

Je lui ai dit que je ne m'en étais pas aperçue et l'agent a pris soin de retirer les morceaux de ruban adhésif , dit-elle. La défense projette à l'écran la vidéo de l'autopatrouille qui confirme l'intervention du policier.

Mme Chiem laisse entendre que les petits bouts de papier collant ont été apposés par l'individu qui l'avait prise en photo ou encore par un enfant, puisqu'elle se stationnait souvent près d'une école.

Je n'ai jamais masqué la plaque minéralogique , assure-t-elle à son avocate.

Autre retour dans le quartier

Elle admet qu'elle est retournée le lendemain dans le même quartier, parce qu'elle voulait retrouver l'individu qui l'avait photographiée pour lui dire qu'elle avait eu une contravention pour l'invisibilité de sa plaque.

Un véhicule de police est stationné devant le garage souterrain, où l'avocat Scott Rosen a été tué le vendredi 18 décembre 2020. Photo : Radio-Canada / Chris Langenzarde

Elle explique qu'une femme a alors cogné à la fenêtre de sa portière, lorsqu'elle était à nouveau à l'arrêt pour lui dire qu'elle n'avait pas le droit de se stationner là.

Elle était très impolie et je lui ai montré le panneau qui autorise des arrêts de 15 min seulement , ajoute-t-elle.

Elle reconnaît néanmoins qu'elle ne se souvient plus si son interaction avec la femme avait eu lieu le 15 ou le 16 décembre.

Elle est en revanche convaincue qu'un gardien de sécurité lui a dit le 16 décembre de ne pas se stationner là où elle s'était garée.

Des marques de fourgonnette sont visibles sur le mur du garage souterrain où l'avocat Scott Rosen a été tué le 18 décembre 2020. Photo : Radio-Canada / CBC

Elle affirme qu'elle ne se souvient pas de ce qu'elle a fait le reste de la journée avant de retourner le véhicule chez le concessionnaire pour la deuxième fois.

Mme Chiem répète qu'elle est revenue une dernière fois dans le même quartier le 17 décembre.

Dommages causés au véhicule

Je me souviens que le gardien de sécurité ne voulait plus que je stationne au même endroit, alors, je me suis garée plus proche du bureau de Me Rosen , souligne-t-elle.

Elle explique qu'elle a quitté les lieux vers 16 h, mais qu'elle a embouti le pare-chocs de la fourgonnette dans un poteau, mais que les dommages n'étaient pas importants.

Le pneu avant avait perdu un peu de pression et les freins faisaient un peu de bruit , explique-t-elle.

Le procès d'Anh Chiem se déroule devant juge et jury devant la Cour supérieure de l'Ontario au centre-ville de Toronto. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Ratel

Mme Chiem affirme qu'elle était sous la douche le soir du 18 décembre, lorsque le concessionnaire l'a appelée pour se plaindre des dommages causés à sa camionnette.

Elle affirme qu'elle lui a alors demandé de ne pas appeler la police et qu'elle payerait pour les dégâts matériels.

La Couronne entamera son contre-interrogatoire lundi.

On s'attend à ce qu'elle détruise le témoignage de Mme Chiem au sujet, notamment, des dates de location du véhicule, qui ne concordent pas du tout.