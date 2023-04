Ligne téléphonique 1 833 DENONCE : « Ce n’est qu’une façade »

En après-midi, le cabinet du ministre a réagi aux révélations du quotidien La Presse et a laissé savoir qu’il jugeait inacceptable que des préposés ne soient pas au bout du fil pour répondre à ceux qui souhaitent dénoncer.

Des correctifs seront apportés , a promis l’attachée de presse de Bernard Drainville, sans vouloir préciser quelle sera la nature de cette mise au point. M. Drainville lui-même n’a pas souhaité commenter.

Une boîte vocale prévue et annoncée

Ridicule , a lancé la porte-parole libérale en matière d’éducation, Marwah Rizqy, pour décrire cette situation. Elle déplore qu’une personne ne soit pas au bout du fil 24 heures sur 24 pour aider les plaignants dans leur dénonciation.

Si le cabinet du ministre a de son côté semblé pris de court par cette situation, le recours à une boîte vocale était déjà prévu lorsque le ministre de l’Éducation a annoncé la création de la ligne 1 833 DENONCE le 12 avril dernier. La ligne est accessible de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi et une boîte vocale est disponible en tout temps dès maintenant. Des préposés rappelleront , pouvait-on lire dans le communiqué transmis aux médias.

Le président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui représente environ 125 000 travailleurs dans le secteur de l’éducation, a lui aussi vivement critiqué ce recours à une boîte vocale pour recueillir des témoignages. L'objectif annoncé de cette mesure, c'est de faciliter les dénonciations. Il nous apparaît évident ce matin que de tomber sur une boîte vocale n'a rien de facilitant et n'apporte, dans les faits, aucun soutien immédiat , a affirmé Éric Gingras dans un communiqué.

« Peu importe qui prend le téléphone pour dénoncer, cette personne doit pouvoir recevoir une assistance rapide et directe pour la guider dès les premiers instants du processus qui s'enclenche. C'est fondamental. Sinon, ce n'est qu'une façade qui risque plutôt d'alimenter le cynisme. » — Une citation de Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec

M. Gingras a également déploré le message que cette situation envoyait aux victimes de violences sexuelles dans le milieu scolaire qui font preuve de beaucoup de courage . Il appelle le ministère à rectifier la situation rapidement .

Une loi-cadre réclamée

La situation actuelle ne surprend pas Alexandra Dupuy, co-coordinatrice du collectif La voix des jeunes compte, un groupe d’action politique qui milite pour endiguer les cas de violence sexuelle à l’école.

Nous n’avons jamais demandé de ligne de dénonciation , lance-t-elle, appelée à commenter.

« Les jeunes et les adultes qui ont été lésés méritaient mieux qu’une boîte vocale. » — Une citation de Alexandra Dupuy, co-coordinatrice du collectif La voix des jeunes compte

Si elle dit apprécier les rectificatifs promis vendredi par le ministère de l’Éducation, elle estime qu’il ne s’agit pas d’une solution concrète pour les victimes de violences sexuelles ou pour les parents qui se sont butés à l’inaction de l’école ou du centre de services scolaire .

Mme Dupuy et le collectif La voix des jeunes compte demandent plutôt l’adoption d’une loi-cadre pour concrètement nous attaquer à ce problème .

Une telle loi, déjà proposée par Québec solidaire lors de la précédente législature, aurait comme effet, selon elle, de mettre en place des protocoles clairs dans le cas de dénonciations d’agressions sexuelles dans les milieux primaire et secondaire, et de fournir aux directions et aux centres scolaires des ressources adéquates pour accompagner les victimes. Une loi-cadre similaire est déjà appliquée aux réseaux collégial et universitaire de la province.

Québec solidaire doit déposer à nouveau son projet de loi à la fin du mois d'avril.