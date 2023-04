Grève des employés fédéraux : nocive pour les citoyens et les agences de voyages?

Comme de nombreux services fédéraux tournent au ralenti, des agences de voyages craignent des complications si la grève persiste. Peu inquiète pour le moment, l'agence de voyages AquaTerra de Sherbrooke espère néanmoins ne pas avoir à revivre les retards observés dans l'émission des passeports il y a quelques mois.

Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui avaient déjà fait leur demande de passeport , expose le directeur de l'agence, Christian Dubreuil.

« Mon questionnement, c'est pour ceux qui l'ont fait et que c'est encore en attente. C'est le calme avant la tempête! En tout cas, on espère que ça ne sera pas une tempête cette fois-là. » — Une citation de Christian Dubreuil, directeur, Voyages AquaTerra Sherbrooke

Les prestataires de l'assurance-emploi ne devraient par ailleurs pas subir les contrecoups de ce conflit de travail puisqu'il s'agit d'un service essentiel. Dans leur cas, l'argent continuera d'entrer normalement.

Les citoyens qui présentent une demande de révision de prestations pourraient toutefois vivre les conséquences de cette grève. Ces demandes doivent en effet être traitées par des agents de Service Canada, dont plusieurs sont en grève.

Selon le Mouvement des chômeurs et chômeuses de l'Estrie, qui peut aider les prestataires touchés à faire bouger leur dossier, une longue grève pourrait avoir des impacts. Le coordonnateur du Mouvement, Denis Poudrier, s'inquiète des problèmes qu'occasionnerait un délai prolongé.

« Si tu n'as plus d'argent pour faire l'épicerie, c'est une chose, mais si la compagnie qui finance ton auto veut la reprendre, ou si ton propriétaire, si tu es locataire, commence à vouloir aller à la régie parce que tu n'as plus les moyens de payer ton loyer. » — Une citation de Denis Poudrier, coordonnateur, Mouvement des chômeurs de l'Estrie

Peu d'échos des négociations

Les syndiqués et des représentants du gouvernement fédéral se sont rencontrés, vendredi à Ottawa. Les représentants syndicaux de la région affirment pour le moment avoir peu de détails à partager concernant ces discussions. Ils espèrent néanmoins une fin à ce conflit dans les meilleurs délais.

Le président du conseil régional Estrie — Bois-Francs de l' AFPC, Jean-François Paradis, prévient que le mouvement pourrait prendre de l'ampleur.

Si on n'a pas un règlement dans le courant de la fin de semaine, on va probablement accentuer la pression un petit peu, on va probablement sortir de nos lieux de piquetage , prévoit-il.

« On est entièrement conscients qu'il y a un impact, mais ça fait deux ans que le gouvernement se traîne la patte. Nos conventions collectives sont échues depuis 2021 et il y a eu plus de mouvements dans les deux dernières semaines qu'il y en a eu dans les deux années précédentes à la table des négociations. » — Une citation de Jean-François Paradis, président, conseil régional Estrie/Bois-Francs, Alliance de la fonction publique du Canada

Est-ce qu'une entente entre les parties pourrait être conclue cette fin de semaine? La réponse viendra sans doute dans les prochaines heures.

Avec les informations de Pierrick Pichette