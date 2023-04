La sanction pour collusion de Jeff Callaway annulée

Il est apparu clairement que la disposition relative à la collusion n'était pas en vigueur au moment où M. Callaway a été accusé de collusion , peut-on lire dans le document de la Cour.

La juge précise que l’article de la Loi sur le financement des élections et la divulgation des contributions ne peut pas être appliqué rétroactivement .

Jeff Callaway avait été condamné à une amende de 15 000 $ pour cette infraction. Les autres sanctions selon lesquelles Jeff Callaway a enfreint la loi ont été confirmées.

Erreur palpable et évidente

La juge Janice Ashcroft a également demandé au commissaire de revoir le montant des amendes infligées à Jeff Callaway, indiquant qu’il a commis des erreurs palpables et évidentes en ce qui concerne l'imposition des pénalités administratives.

La juge estime que le commissaire a omis d’expliquer et de justifier la raison pour laquelle il n'y avait pas de facteurs atténuants.

Le simple fait de conclure qu'il n'y avait pas d'information suggérant l'existence de facteurs atténuants, sans aucune raison, compte tenu de l'avis de M. Callaway concernant les préjudices à la réputation et autres, reflète une erreur palpable et évidente , peut-on lire dans le jugement.

Par ailleurs, la juge a souligné que le commissaire n'avait pas pris en compte le montant cumulatif élevé et n'avait pas vérifié s'il était compatible avec les objectifs de la législation.

Une course à la chefferie

Jeff Callaway avait été sanctionné par le commissaire aux élections pour avoir collaboré avec la campagne de Jason Kenney en 2017.

Jeff Callaway était accusé de s’être lancé dans la course à la chefferie du Parti conservateur uni (PCU) dans le seul but d'attaquer Brian Jean au profit de Jason Kenney et d’avoir accepté des dizaines de milliers de dollars en dons qui violaient la loi électorale.

La campagne de Jeff Callaway a recueilli 60 000 $ auprès de l'homme d'affaires Robyn Lore avant de les distribuer à des donateurs fantômes pour rester dans la limite de la contribution annuelle maximale de 4000 $.

Plus de 200 000 $ d'amendes ont été imposés à Jeff Callaway, à son personnel de campagne et à des donateurs fantômes.

Un grand nombre de ces amendes font l'objet d'un contrôle judiciaire.