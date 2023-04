Jacques Courcelles a connu le premier Whiteout, en 1987. Il rappelle que cette première marée blanche doit son existence à un match des Jets contre les Flames de Calgary, deux ans plus tôt, en 1985.

Pour lui, le double échec de Jamie Macoun [des Flames], qui a brisé les cotes de Dale Hawerchuk, (le capitaine de l’équipe des Jets à l’époque, NDLR ). Ça a insulté la ville de Winnipeg , explique le partisan dans l’émission le 6 à 9.

Quand on a rencontré Calgary dans les séries éliminatoires, deux ans plus tard, ils ont sorti le "See of red". Mais à Winnipeg, on ne voulait pas laisser Calgary prendre le dessus, surtout après avoir perdu Dale Hawerchuk [deux ans plus tôt] , relate Jacques Courcelles.

Jacques Courcelles dit que l'aréna est rempli de partisans habillés en blanc durant les Whiteout. (Photo d'archives) Photo : Facebook/Pennsylvania State University

Le partisan explique que la vague blanche du Whiteout est née de cette volonté de contrer le See of red des Flames de Calgary. On ne voulait pas laisser Calgary prendre le dessus .

Le blanc était la couleur des Jets à domicile à cette époque, indique Jacques Courcelles.