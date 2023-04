Les élèves de l’école secondaire de l’Odyssée célèbrent en grand le Jour de la Terre

En matinée, toute l'école s'est mise en marche pour une boucle de 5 km, avec l'espoir en toile de fond.

Le directeur de l’école, Ludovick St-Laurent, mentionne que c'est un projet éducatif au sein de l'établissement de transformer les élèves en écocitoyens.

Cette marche-là, elle est hyper symbolique et ce qu'on essaie de dégager, c'est de transmettre cette passion-là, cette valeur-là, qui est chère à nous, à l'ensemble des citoyens , a-t-il dit dans un discours devant les élèves avant le début de la marche.

Des élèves participent à une marche dans le cadre du Jour de la Terre. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

« Tout démontre que l'environnement c'est au cœur de notre population étudiante. C'est leur environnement pour demain. J'espère que ça va être contagieux auprès des autres citoyens. » — Une citation de Ludovick St-Laurent, directeur de l’école secondaire de l'Odyssée

C'est important de sauver la planète , lance un élève pendant la marche.

Cette marche est importante pour moi pour faire attention à la planète pour la garder le plus longtemps possible. Il ne faut pas trop acheter et il faut bien gérer les choses qu'on fait , expose une autre élève.

Il faut faire attention à tout ce qui pollue et tout ce qui utilise le gaz , met de l'avant un troisième jeune marcheur.

Pour cette sortie, l'école a fait le choix de laisser tomber les affiches. Il faut toujours se poser la question : ces banderoles-là qu'on fait, qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Si c'est pour les mettre au recyclage, ça n'atteint pas notre objectif , développe Ludovick St-Laurent.

Selon le directeur, le changement se fait par tous les petits gestes du quotidien. Par exemple, à l'Odyssée, les élèves n'ont plus de carte étudiante, pour réduire l'utilisation du plastique.

Des ateliers pour tous les goûts

Après la marche, les élèves se sont dispersés pour participer à une multitude d'activités.

L'enseignante de français, Anick Larouche, a organisé l'activité Troc-ton-froc, qui a pour but d'apporter une pièce de vêtement pour l'échanger contre une autre.

Un conférencier pour l'organisme Jour de la Terre Canada, Alexis Martin, a pour sa part donné une conférence auprès des élèves en lien avec la réduction de l'impact environnemental dans notre assiette ainsi que sur comment adopter un mode de vie écoresponsable. Pour manger de façon plus durable, on va notamment aborder la question de manger plus de protéines végétales , explique-t-il.

Des élèves apprennent à concocter des savons avec des produits naturels. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Pendant ce temps, des élèves produisent des savons à base de produits naturels. D'habitude on achète ça dans des supermarchés et on ne sait pas les produits qu'on utilise, mais là on sait ce qu'il y a à l'intérieur, c'est nous qui les faisons, se réjouit une participante.

Dans un autre local, les élèves apprennent à cuisiner avec des légumes plus abimés, pour réduire le gaspillage alimentaire. Montrer aux élèves que même si on a certains fruits et légumes qui sont imparfaits, on peut les consommer et on peut les transformer , soutient Annick Larouche.

Les élèves peuvent aussi suivre des ateliers de réparation de vélo. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Plus loin un atelier de vélo mécanique est offert. Pour savoir comment réparer un vélo, pour être prêt à toute éventualité , relate un participant.

Avec les informations de Guylaine Charette