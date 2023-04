Les multiples combats de Robert Benoit

La vie de Robert Benoit est marquée par l’engagement politique et environnemental depuis 50 ans. Militant du Parti libéral du Québec (PLQ) dès les années 70, il en a par la suite été président, en plus d'être un proche allié de Claude Ryan et de Robert Bourassa. Impliqué dans le camp du « non » lors des deux campagnes référendaires, il a aussi été député d’Orford de 1989 à 2003. Réjean Blais l'a rencontré dans le cadre de l'émission Ça commence avec vous.

Pugnace et déterminé, il s’est mis à dos ses anciens collègues, dont l’ancien premier ministre Jean Charest, en s’opposant farouchement à la privatisation du mont Orford.

Le mont Orford, c’était une bataille qui a duré six ans. Dès le début, on avait l’impression que le rationnel de la décision qui avait été prise par le gouvernement n’était pas un bon rationnel. On ne pouvait pas vendre un bien public comme ça, ou même pas le vendre, on l’échangeait, finalement. C’était une bataille où on voyait déjà, au début, quasiment la possibilité de gagner , raconte-t-il. Il salue les personnes avec qui il a travaillé sans relâche dans le cadre de ce dossier.

Ses convictions environnementales l’ont aussi amené à s'impliquer corps et âme pour la préservation de la qualité de l’eau du lac Memphrémagog.

Il a par ailleurs dénoncé la corruption au sein du PLQ . La Commission Charbonneau, si c’était à refaire, je le referais de la même façon. Je suis convaincu, jamais personne ne m’a contredit là-dessus, le parti était devenu une machine à ramasser de l’argent , se souvient-il.

Malgré tout, il reste encore aujourd'hui membre du PLQ . Être membre d’un parti, les chefs passent, les individus passent, mais les idées fondamentales du parti demeurent. Le parti fédéraliste qui croit dans l’individu, qui croit dans l’équilibre des grandes tendances de la société, ce sont des valeurs importantes dans ma vie, et j’y crois encore , lance-t-il.

Même si le parti a connu une dernière élection difficile, il continue à croire dans les libéraux. J’ai fait une petite recherche sur l’histoire du parti et les époques difficiles. Il y en a eu en 1932, en 76, en 66, et on est passé à travers.

Il trouve maintenant le bonheur dans les petites choses de la vie. C’est beaucoup de petites choses. On fait des feux de camp devant la maison. Mes enfants étaient là pour souper samedi soir. C’était bien plus agréable que de manger dans les plus grands restaurants du monde. J’ai skié à travers le monde. Je ne m’en cache pas, c’était une passion. Je skie maintenant avec mes petits bonhommes de huit et dix ans sur les côtes de Sherbrooke, à Owl’s Head, Orford. Le bonheur que j’ai [...], c’est tellement un plaisir de les avoir , lance-t-il.

« Le bonheur, c’est dans des choses vraiment simples. » — Une citation de Robert Benoit, politicien et militant environnemental

Avec les informations de Réjean Blais