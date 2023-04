La grève des fonctionnaires pourrait prolonger la gestion des plaintes de passagers

L'Office des transports du Canada (OTC) indique que l'arriéré des plaintes portant sur des questions allant de la perte de bagages à l'indemnisation en cas d'annulation de vol s'élève actuellement à près de 45 000, pour un délai de traitement moyen de 18 mois.

Ce nombre a plus que triplé par rapport à l'année dernière, dans la foulée du chaos enduré par les voyageurs pendant les vacances d'été et d'hiver, en raison de l'explosion de la demande, des pénuries de main-d'oeuvre et des mauvaises conditions météorologiques.

Les employés de l' OTC font partie des quelque 155 000 membres de l'Alliance de la Fonction publique du Canada qui ont entamé une grève mercredi.

L'agence a indiqué, dans un message en ligne, que ses activités de règlement des différends pourraient être sujettes à des retards .

Elle a précisé que les activités réglementaires telles que la délivrance de licences aériennes et les décisions sur les questions aériennes, ferroviaires et maritimes se poursuivraient, mais que la situation pourrait engendrer des retards .

Gabor Lukacs, président du groupe de défense Droits des voyageurs, a souligné que la pile de plaintes était désormais si importante que même une grève de plusieurs semaines serait à peine perceptible par la plupart des Canadiens qui attendent la résolution d'un cas.

« En plus de ces 18 mois, nous aurions deux semaines de plus. Je veux dire, c'est une farce. Il s'agit d'un bureau que l'on pourrait facilement fermer pendant un mois et on ne verrait pas la différence. » — Une citation de Gabor Lukacs, président du groupe de défense Droits des voyageurs

L' OTC n'a pas répondu à une demande de commentaire vendredi. Son site web indiquait que les activités de diffusion d'information [seraient] fort probablement retardées , ce qui inclut les demandes de renseignements généraux.

Le mois dernier, le ministre des Transports, Omar Alghabra, a promis d'allonger 75,9 millions de dollars sur trois ans pour résorber l'arriéré de plaintes, notamment en embauchant 200 employés supplémentaires.

Il a également promis de renforcer les règles relatives aux droits des voyageurs, comme suite à un engagement pris en janvier, en déposant jeudi un projet de loi à la Chambre des communes.