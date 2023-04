Les compteurs d’eau feront leur arrivée à Albanel, Girardville et Saint-Thomas-Didyme

Le maire d’Albanel, Dave Plourde, confirme qu’une cinquantaine de compteurs d’eau seront installés cet été dans sa municipalité. Parmi ceux-ci, 20 seront installés dans des résidences privées choisies au hasard. Ces 20 compteurs fonctionneront seulement à des fins statistiques.

Il faut choisir aléatoirement dans la municipalité, et c’est seulement pour des fins de statistiques. Les 30 autres seront installés dans des commerces , a-t-il expliqué.

La Stratégie québécoise d’économie d’eau potable a pour objectif de réduire de 20 % la quantité d’eau distribuée par personne par rapport à 2015.

Depuis 2019, tous les bâtiments non résidentiels doivent être munis de compteurs d'eau.

Selon le Code de construction du Québec, tout nouveau bâtiment non résidentiel doit maintenant être équipé d’une tuyauterie installée en prévision d’un compteur d’eau.

Albanel pourrait taxer la surconsommation

D’ici deux ans, la municipalité pourrait taxer les entreprises qui se retrouvent en surconsommation.

On s’est doté d’une stratégie d’une année d’analyse. Après on va voir les commerces qui consomment plus. Après ça, on va aviser ceux qui consomment le plus. On va leur laisser une année pour faire des correctifs et après, on va arriver avec une tarification. Donc on va avoir le temps d'analyser vraiment la consommation des plus grands consommateurs et on va y aller avec une taxation par rapport à ça , a mentionné le maire d'Albanel, Dave Plourde.

Dave Plourde est maire d'Albanel. (Photo d'archives) Photo : Avec la gracieuseté de Dave Plourde.

Un appel d’offres pour l’achat regroupé de compteurs d’eau a notamment été déposé sur le Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO) le 4 avril dernier.

Le maire d’Albanel ajoute que l’appel d’offres commun permet l’achat d’un plus grand volume de compteurs d’eau, ce qui fait économiser des coûts aux trois municipalités.

Règlements d’emprunts

Selon des documents municipaux publics, Albanel avait déjà adopté un règlement d’emprunt de 52 825 $ lors d’une séance du conseil municipal qui s’est tenue le 4 mai 2020 permettant l’achat de 53 compteurs d’eau.

Quant à la municipalité de Saint-Thomas-Didyme, un règlement d’emprunt de 59 473 $ a été adopté lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal qui s’est tenue le 20 février 2023. Elle prévoit l’achat de 42 compteurs d’eau.

Joint par Radio-Canada, le maire de Girardville, Vincent Beckert, soutient pour sa part que des éléments restent à finaliser, notamment quant au nombre de bâtiments commerciaux, avant de connaître le montant de l’emprunt et le nombre de compteurs.