Un nouveau programme pour aider les jeunes agriculteurs

Ce nouveau programme a été mis en place pour favoriser l'essor et le développement de nouvelles entreprises agricoles au Bas-Saint-Laurent. D'ici un an, les responsables du Germoir, parcours d'incubation souhaitent recruter deux entreprises par MRC de la région pour un total de seize.

Le programme a une durée de deux ans et demi, et permettra à leurs participants de bénéficier de mentorat et d'obtenir des formations.

Selon la coordonnatrice du Germoir, parcours d'incubation, ce type d'encadrement était souhaité par plusieurs membres de la relève agricole. Près de six ans de consultations ont été nécessaires pour le concevoir.

« Dans la première cohorte, on a plusieurs entrepreneurs qui ne viennent pas du domaine agricole ou de la région. Développer un réseau de contacts sera primordial pour eux. » — Une citation de Jeanne Trachy

Jeanne Trachy est la coordonnatrice du programme Germoir, parcours d'incubation Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Annie Rocheleau et son conjoint Michel Govaerts, nouveaux propriétaires de la ferme Becqué de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, participent au programme. Ils ont fait l'acquisition de l'entreprise de production laitière en septembre 2022.

En plus de pouvoir compter sur l'aide des anciens propriétaires de leur ferme, cet accompagnement les aidera à en assurer la pérennité.

« Certaines fois d'avoir un regard de l'extérieur de mentors ça peut nous aiguiller sur des choix à faire. » — Une citation de Annie Rocheleau, copropriétaire de la ferme Becqué

Les responsables du programme Germoir, parcours d'incubation espèrent ainsi faire leur part pour renverser la tendance à la baisse du nombre d'entreprises agricoles dans la région.

Chaque entreprise retenue dans le cadre du programme bénéficiera d'une offre de services évaluée à un peu plus de 15 000$.