Un incendie suspect ravage un immeuble à logements

Le feu s’est déclaré un peu après minuit à l’extérieur avant de se propager au bâtiment. La force des flammes a forcé le service incendie de la ville à déclarer une alerte générale.

Une cinquantaine de pompiers ont combattu le brasier jusqu’au matin, dont certains venus en renfort de Bécancour et de Saint-Étienne-des-Grès. L’équipe a finalement quitté les lieux vers 8 heures.

Une dizaine de personnes ont dû être évacuées dans la nuit. Heureusement, personne n’a été blessé.

Par contre, sept logements ont été endommagés et l’immeuble est dorénavant inhabitable, selon les pompiers. La Croix-Rouge a pris en charge les résidents.

Nadine Roy a été témoin de l’incendie qui faisait rage dans l’immeuble voisin: On est tous sortis. Le dernier locataire en haut à minuit et dix…. Et on s’est aperçu que le feu était pris, mais de beaucoup beaucoup beaucoup. C’était un gros crépitement et c’était immense. C’était gros. La chaleur était jusqu’à notre côté ici.

Le service de police de la ville de Trois-Rivières a été interpellé pour mener l’enquête afin de déterminer les causes de l’incendie. Un technicien en identité judiciaire s’est présenté sur les lieux jeudi.

Avec les informations de Julie Grenon