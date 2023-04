Comment maintenir le dynamisme des centres communautaires francophones?

« Le Centre communautaire ne répond plus à un besoin si le monde ne vient pas aux activités. C’est vraiment le premier défi », constate Bernard Tremblay, président du centre communautaire francophone la Girouette de Chatham-Kent.

« Si on reste avec le même conseil d'administration et qu'on ne voit pas de changement, l'inévitable va arriver. on ne retiendra pas un local qui ne répond pas au besoin. » — Une citation de Bernard Tremblay, président du Centre communautaire la Girouette

Après plus de 25 ans d'existence, le Centre communautaire francophone La Girouette de Chatham peine à mobiliser autour de ses activités rendant son avenir plus qu'incertain.

Le bail est actif jusqu'en juillet 2024, mais rien n’est sûr pour l’année 2025, fait-il remarquer.

Selon M. Tremblay, seuls les grands événements intéressent les membres de la communauté francophone locale.

Bernard Tremblay, président du Centre communautaire La Girouette de Chatham-Kent (Photo d'archives) Photo : Autorisation de Bernard Tremblay

Lors [de l'anniversaire du centre], il y avait 40 personnes dont 15 sont venues de l'extérieur. À Noël on était à 40 et à la Saint-Valentin on était à 36 , signale-t-il.

M. Tremblay s'inquiète de cette faible participation. Lors d'une assemblée spéciale la semaine dernière, très peu de personnes étaient présentes.

On était douze participants. Ce n’est pas énorme pour une place qui parle d’une possibilité de fermer , déplore M. Tremblay.

M. Tremblay affirme toutefois que le centre communautaire créé en 1997 n’a aucun souci financier.

Ce n’est pas la première fois que le manque de fréquentation des activités et de relève pousse les responsables à vouloir mettre la clé sous la porte. L'organisme a été sauvé in extremis en janvier 2016 grâce à l'élection d'un nouveau conseil d'administration. La Girouette poursuit finalement ses opérations, mais les enjeux restent les mêmes.

Toutefois, le succès que connaissent d'autres organismes communautaires montre qu'il est possible de faire le plein de participants et d'attirer la jeunesse.

S'adapter aux changements

Pour Didier Marotte, directeur général du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCF WEK), le manque d'intérêt, de disponibilité et les efforts pour s'intégrer dans la société majoritaire anglophone sont autant de facteurs qui expliquent l'absence de la relève.

Il explique que les centres communautaires doivent s'adapter au contexte du moment.

Il faut trouver des sources de financement diversifiées qui permettent une continuité opérationnelle et une croissance , propose-t-il.

Didier Marotte, le directeur général du Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (Photo d'archives) Photo : GABRIEL NIKUNDANA

Selon lui, l’immigration francophone peut également contribuer au maintien en vie des centres communautaires.

L’avenir de la francophonie ontarienne est beaucoup sur les épaules de l’immigration, qui donne cette augmentation de population de base francophone , explique M. Marotte.

Ça n'est toutefois pas le cas pour Chatham-Kent.

Il y a beaucoup d’immigration à London, à Windsor, il y en a très peu à Chatham , reconnaît-il.

De bons élèves dans la région

Le Centre culturel francophone Jolliet de Sarnia est beaucoup plus actif. À titre d'exemple, le spectacle du groupe LGS au cours du mois de la francophonie a connu une participation record, selon Patrice Dufour, vice-président de l'organisme.

On a attiré au-delà de 180 personnes, l’une des plus grosses foules qu’on n’ a jamais vues dans le coin , explique M. Dufour.

Selon lui, le fait de s'entourer d'autres partenaires dans la communauté constitue une stratégie pour maintenir le centre en activité continue.

« On a beaucoup de partenariat avec le Centre communautaire francophone Jolliet. On s’entoure avec le Réseau-Femme, avec le Centre on y va, avec les agents de liaison des Conseils scolaires, ça fait partie de notre recette; on implique les gens. » — Une citation de Patrice Dufour, vice-président du Centre culturel Jolliet de Sarnia.

Le CCF WEK enregistre, quant à lui, jusqu’à 500 personnes lors d'événements comme le Festival de la poutine.

Moyennement si on fait une activité sociale comme un souper, une danse ou un petit spectacle, on peut s’attendre à avoir 50 à 100 personnes , explique M. Marotte.

Les spectacles notamment ceux de la ligue amateur d'improvisation attirent beaucoup plus les jeunes toutes les fins de semaine au Centre communautaire francophone de Sarnia.

C’est la cible qu’on a réussi à capter. Les jeunes entre 25 et 40 ans qui viennent participer, rigoler. À ce jour, c'est une activité qui va super très bien , explique Tanya Tamilio, présidente du Centre communautaire francophone de Sarnia.

« Tout ce qu’il me faut, c'est d’avoir un petit groupe qui rigole comme des fous et ça remplit ma batterie pour une autre année, c’est tout ce dont j’ai besoin » — Une citation de Tanya Tamilio, présidente du Centre communautaire francophone de Sarnia.

Le café-causerie entre les jeunes retraités de 60 ans et les aînés est aussi une très belle réussite, fait remarquer Mme Tamilio.

Dans les derniers six à neuf mois, on est passé de six à 30 personnes qui viennent chaque mardi matin juste pour faire de la causerie avec les autres , ajoute-t-elle.

L'entrée du Centre communautaire francophone de Sarnia. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Katherine Brulotte

Une relève garantie pour certains centres

Selon M. Dufour, la communauté francophone à Sarnia est vibrante. La relève et la participation de la communauté aux activités sont loin d’être un souci.

Dans nos bénévoles, il y a plusieurs générations. On en a d’une vingtaine d'années et de 60 ans. Je crois que c’est là notre succès. Les gens s’engagent , explique-t-il.

Le Centre communautaire francophone de Sarnia se dit être aussi à l’abri. De nouveaux visages sont attendus dans le nouveau conseil d'administration, lors de l'assemblée générale prévue le 24 avril.

On a définitivement une relève. On a quatre autres membres qui ont déjà posé leurs candidatures , rassure Mme Tamilio.

Tanya Tamilio, présidente du Centre communautaire francophone de Sarnia (Photo d'archives) Photo : Anna-Luisa Cortez

Selon Didier Marotte, les centres communautaires ne sont pas en faillite ou à risque de disparaître. Certains se spécialisent dans l’offre de services pour fidéliser la communauté francophone.

« Le programme de travail d'établissement dans les écoles a un grand succès. Les familles nouvellement arrivées sont accompagnées dans leur intégration pour les enfants au niveau scolaire et des familles au niveau de la société. » — Une citation de Didier Marotte, directeur général du CCFWEK

Je n’ai pas de solution magique à proposer, mais il faut persévérer, réévaluer et aligner nos ambitions avec les réalités du terrain , dit-il.

Son centre compte une quarantaine d'employés, dont la moitié travaille à temps plein.

M. Dufour explique que les voyages communautaires en autobus, le souper-spectacle de Noël, des activités de Pâques et Halloween ainsi que des rallyes automobiles sont autant d'événements les plus populaires à Sarnia.

Le Centre culturel Jolliet existe depuis 1959 tandis que le Centre communautaire francophone de Sarnia a été créé en 2010.