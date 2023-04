Payé 202 000 $, le maire suppléant de Longueuil gagne plus que la mairesse

À Longueuil, un élu gagne plus d'argent que sa cheffe, la mairesse. Selon une réponse à une demande d'accès aux documents obtenue par Radio-Canada, Jonathan Tabarah a touché 202 314 $, l'an dernier, contre 188 759 $ pour Catherine Fournier. Des ajustements ont été apportés pour qu'il gagne moins qu'elle, en 2023.

Ça m'apparaît assez particulier , réagit Danielle Pilette. professeure de l' UQAM spécialisée en finances et gestion municipales. La mairesse a plus de responsabilités institutionnelles.

« C'est la mairesse qui est l'image publique de la Ville et elle a la fonction de surveillance de l'ensemble de la municipalité. Quand on accepte d'être la figure responsable, la rémunération doit être en conséquence. » — Une citation de Danielle Pilette, professeure de l'UQAM, spécialisée en finances et gestion municipales.

Si Jonathan Tabarah, 28 ans, a gagné autant d'argent en 2022, c'est qu'il cumule beaucoup de mandats à Longueuil. Toutes ces activités rémunérées s'ajoutent à son salaire de base.

Jonathan Tabarah est le seul élu de l'équipe de Catherine Fournier qui siégeait déjà comme conseiller municipal au moment de la victoire de l'équipe de la nouvelle mairesse. Photo : Radio-Canada / Vincent Rességuier

La mairesse Catherine Fournier dispose d'un salaire de base plus élevé que lui, 90 954 $, mais auquel s'ajoutent moins de rémunérations additionnelles.

Elle siège à la Commission métropolitaine de Montréal (45 000 $), à l'Agence régionale de transport métropolitain (19 751 $) et au conseil d'agglomération (15 508 $), en plus de recevoir une allocation de dépenses de 17 546 $.

Une conséquence de la baisse de salaire de la mairesse

À son arrivée en poste en novembre 2021, Catherine Fournier s'est imposé une diminution de salaire de 65 000 $. Elle était consciente que la mairesse précédente, Sylvie Parent, avait été très critiquée, car elle gagnait plus que tous les autres maires du Québec, et même plus que le premier ministre François Legault.

Cette baisse de salaire de la mairesse ne s'est toutefois pas appliquée aux autres élus de Longueuil.

Impossible à Montréal Selon nos informations, à Montréal, aucun élu ne peut cumuler une rémunération supérieure à ce que gagne la mairesse (196 000 $). Le plafond serait même de 10 000 $ inférieur au salaire de Valérie Plante.

Jonathan Tabarah limite ses mandats pour passer sous Catherine Fournier

Contacté par Radio-Canada, Jonathan Tabarah a préféré laisser l'attachée de presse du cabinet de la mairesse et du caucus nous répondre. Camille Desrosiers-Lafferière dit que la situation a été constatée l'an dernier, à la suite d'un examen de la rémunération des élus .

Donc, il a aussi été décidé de diminuer son salaire le 29 mai dernier , explique-t-elle.

« Jonathan a fait la demande pour ne plus recevoir son salaire de maire suppléant [à partir du 29 mai 2022]. Aussi, au terme de l’année, il a renoncé à occuper le poste de vice-président de la commission de l’habitation de la CMM. » — Une citation de Camille Desrosiers-Lafferière, attachée de presse du cabinet de la mairesse et du caucus

En 2023, il perdra les 13 187 $ de son siège à la CMM. Il ne touchera pas non plus les 35 600 $ qui devaient être attribués au maire suppléant. Cette diminution totale de 48 000 $ sera largement suffisante pour abaisser le salaire de Jonathan sous celui de la mairesse , explique Camille Desrosiers-Lafferière.

C'était la bonne chose à faire , selon la professeure Danielle Pilette.

Jonathan Tabarah, lors de l'assermentation des élus de Longueuil, le 14 novembre 2021. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

Mieux payé qu'un ministre du Québec

S'il n'avait pas renoncé à son salaire de maire suppléant en cours d'année, Jonathan Tabarah aurait gagné 220 530 $, ce qui en aurait fait, potentiellement, l'élu municipal le mieux payé au Québec.

À titre de comparaison, le premier ministre du Québec gagne 208 200 $, un ministre 177 732 $ et un député 101 561 $.

C'est important que la rémunération reste équitable par rapport aux autres élus , croit Danielle Pilette.

« Un conseiller municipal qui n'est pas maire, qui a deux fois la rémunération d'un député, ça m'apparaît très élevé. » — Une citation de Danielle Pilette, professeure de l'UQAM, spécialisée en finances et gestion municipales.

Le débat sur la rémunération des élus revient souvent dans l'actualité au Québec. Les maires de Laval, Repentigny et Varennes s'étaient engagés à baisser leur rémunération, après l'élection de 2021.

La semaine dernière, un comité indépendant recommandait d’augmenter de 21 % le salaire des élus de l'Assemblée nationale.

L'an dernier, le salaire de 300 000 $ du chef de police de l'agglomération de Longueuil avait aussi fait grincer des dents.

La rémunération des élus de Longueuil représente un budget annuel d'un peu plus de deux millions de dollars. Pour voir les détails du salaire de chaque élu, cliquez ici  (Nouvelle fenêtre) .